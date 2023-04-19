Ramazan Bayramı bu sene 21 Nisan Cuma günü idrak edilecek. Müslümanlar için bayram niteliğinde olan cuma günü Ramazan Bayramı idrak edilecek. Bu kapsamda bayram ve cuma mesajları bir arada paylaşılıyor. Cuma mesajları, Ramazan bayramını kutladığımız bu mübarek günde hem bayramın hem de cuma günün maneviyatını sevdiklerinizle paylaşmanız açısından büyük önem taşıyor. İşte Whatsapp ve sosyal medya hesabınızdan paylaşbileceğiniz resimli, dualı, en güzel Ramazan Bayramı mesajları ve cuma mesajları

Binlerce kişi cuma gününe denk gelen Ramazan Bayramı mesajlarını, sosyal medya üzerinden ve akıllı telefonlarından gönderiyor. Sizler de özel olarak hazırladığımız cumaya özel bayram mesajlarını resimli ve sözlü olarak sayfamızdan bulabilirsiniz. Ramazan Bayramının gelişini sevdiklerine mesajlar göndererek müjdelemek isteyenler için en yeni, resimli Ramazan Bayramı mesajları ve cuma mesajlarını haberimizde derledik. İşte Resimli, dualı, en güzel bayram ve cuma mesajları bir arada...

Ey Rabbim! Gözlerimden sevgiyle bakan ışıkları eksik etme, hayırları görmeyi ve her yaratılanı senden dolayı sevmeyi nasip et! Hayırlı cumalar, iyi bayramlar

De ki; Rabbim bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

Mübarek Ramazan Bayramınızı kutlar, bu zor zamanlarda dualarınıza bizleri de dahil etmenizi temenni ederim. Bayramınız ve Cumanız mübarek olsun

Tasalar sevince, hüzünler neşeye dönüşüyor. En güzel anıları birlikte paylaşabileceğimiz zamanlara. Hayırlı cumalar, iyi bayramlar

Çılgınca esen rüzgar, kavurucu güneşli terleten günler, yıldızlarla dolu bir dünyadır bayramlar. Ramazan Bayramınız Mübarek, cuma günün hayırlı olsun...

Dua kapılarının ağzına kadar açık, bela ve kötülüklerin arındırıldığı bu güzel cuma gününde Ramazan Bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle...

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Bayramınız ve cumanız kutlu olsun..

Bu güzel iki günün feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretinize, sıcaklığı yuvanıza dolsun. Ramazan Bayramınız ve Cumanız mübarek olsun.

Mevlana diyor ki; dua edecek güzel bir gönlün yoksa güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı cumalar, mutlu bayramlar...

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle cumanız ve bayramınız mübarek olsun...

Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Bayramınız ve Cumanız Mübarek Olsun.

Yakınlık ne zamanla ne mekanla sınırlıdır... Eller Allah'a açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir... Aklımda yüreğimde ve duamdasınız... Cumanız mübarek, bayramınız kutlu olsun

Bu gün kulun dualarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Mübarek Ramazan Bayramınız ve Cumanız hayırlı olsun!.

Kalp kırmayı bıraktığımız, birlik olduğumuz bir cuma günü olması dileğiyle. İyi bayramlar

Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul olsun... Cuma günün mübarek bayramın kutlu olsun

Rabbim, dilimizden duayı, elimizden Kur'anı eksik etme... Cumanız ve bayramınız mübarek olsun...

Sevgi söze dolarsa dua olur, dua Allah'a ulaşırsa nur olur, aynı yolda birleşen dualarımızın nura dönüşüp Rabbimize ulaşması dileği ile Bayramın Kutlu Olsun

Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Ramazan Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar!

Ya Rabbi! Birlik ve beraberliğimizi, sabır ve metanetimizi artır! Acılarımızı dindir, umudumuzu zafere eriştir! Bayramınız ve cumanız nurlu olsun. Dualarınız kabul olsun.

Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın!

Her derde deva Rabbim, senin için imkansız yoktur. Bu mübarek mübarek günde bizi mucizelerinden mahrum etme... Cumanız ve bayramınız mübarek olsun.

Aklımızdan geçen dilimizde dua edindiğimiz ne varsa Rabbim tüm dileklerimizi kabul eylesin.