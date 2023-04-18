En güzel Ramazan Bayramı mesajları 2023! Dualı, anlamlı, resimli, Kısa ve öz bayram mesajları

Ramazan Bayramı tüm İslam aleminde coşkuyla karşılanıyor. 11 ayın sultanı Ramazan'ın bitiyor olmasıyla birlikte bayram için tebrik ve kutlama mesajları paylaşılacak. Müslümanlar, bayram coşkusunu sevdikleriyle paylaşmak için Dualı, anlamlı, resimli, Kısa ve öz bayram mesajlarını Whatsapp veya sosyal medya üzerinden yayınlıyor. Eşinize dostunuza gönderebileceğiniz En güzel Ramazan Bayramı mesajları haberimizde yer alıyor. İşte yazılı, resimli, dualı, uzun, kısa ve öz bayram mesajları

EN GÜZEL RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI

Güzel Düşünceler Nefeslere Dolarsa Güzel Dualar Olur, Dua ise Yüce ALLAH'a Gider Nur Olur, Gökyüzünde Buluşan Dualarımızın Nurlanması ümidiyle Bayramınızı Kutlarım.

"Bil ki sevmeyi bilmeyen huzuru da bulamaz. Bu bayram evinizden sevgi ve huzur eksik olmasın" İyi bayramlar...

Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Ramazan Bayramınız kutlu olsun.

Bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlar; Bu mübarek ayın tüm insanlığa barış, huzur ve hoşgörü getirmesini temenni ederim.

"Dostluklarınız deniz gibi sonsuz, işleriniz güneş kadar parlak, huzurunuz bol, sağlığınız yerinde olsun. Ramazan Bayramınız hayırlı olsun..."

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, Kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, bayramınız kutlu olsun.

Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun.. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

Bayramlar; dargınlıkların unutulduğu, incinen gönüllerin tamir edildiği, coşkuyu ve sevinci hep birlikte yaşayabildiğimiz en özel zamanlardır. Ramazan Bayramınız kutlu olsun.

"Kainatı yaratan Allah, affetmeye hazır günahlarımızı, sen aç ellerini göğe doğru; güzel bir bayram dile.. Huzurlu, mutlu ve sağlıklı nice bayramlar görelim hep beraber" Hayırlı bayramlar

"Günler geçer, dertler biter tüm sıkıntılar unutulur sevinçler daim kalır. Bu bayramda daim kalacak sevinçler yaşamanız dileğiyle..."

"Dilden gelen gönüldense, dokunur başka gönüllere... En içten dileklerimle bayramını kutlar, bu bayramın hayırlara vesile olmasını dilerim"

Bir avuç dua, sıcak bir mesaj, bir kucak sevgi, kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun. Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun.

"Ne şanslıymışımız dostlarla olduğumuz günlerde. Bir kez daha öğrendik sağlık en büyük şükür sebebiymiş. Dilerim son olsun... İyi bayramlar"

"Hafif bir rüzgar dalgalandırır denizi... Bir güzel söz de güzelleştirir insanları... Yüzünden gülümseme, evinden bereket eksik olmasın. Ramazan Bayramın mübarek olsun"

"Hüznünü bir kenara bırak, bugün bayram.. Sevincin daim, huzurun yerinde olsun.. İyi bayramlar"

"Bayramın dili yok. Olsaydı insanoğluna 'barışın, affedin ve sevin' derdi. Siz bu sessiz çağrıya kulak verin. Bayramınız kutlu olsun..."

"Ne mesafeler, ne imkansızlıklar bayramın coşkusuna gem vuramaz. Gönüller bir oldukça mesafeler kısalır, imkan kapıları sonuna kadar açılır. Ramazan Bayramınız kutlu olsun..."