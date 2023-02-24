Resimli ve yazılı en güzel cuma mesajları! Ayetli ve Hadisli cuma mesajları

Cuma gününün gelmesiyle birlikte Whatsapp'tan Resimli ve yazılı çok güzel cuma mesajları paylaşılmaya başlandı. Cuma günü sevdiklerine hayırlı cumalar mesajı göndererek cuma gününün bereketini ve mutluluğunu paylaşmak isteyen vatandaşlar için resimli, ayetli, hadisli, yazılı en güzel cuma mesajları haberimizde yer alıyor.

Cuma ile ilgili hadisler, mesajlar ve cuma görselleri! Müslümanlar, bir cuma gününe daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Müslümanlar için çok kıymetli olan bu özel günde yakınlarına 'hayırlı cumalar' dileklerini sunmak isteyenler için Ayetli ve Hadisli cuma mesajlarını haberimizde derledik. İşte cumanızı güzelleştirecek en güzel Ayetli ve Hadisli cuma mesajları ile Resimli ve yazılı çok güzel cuma mesajları...

RESİMLİ, YAZILI ve ANLAMLI EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Allah'tan bir dua gibi Peygamber'den bir amağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar...

Umutsuz olma! Olmaz deme. Umutları var eden, sebepleri yaratan, olmazları olduran ALLAH var. O varsa herşey var. Hayırlı Cumalar...

Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.

Allah'ım beni senin sevginle, Seni sevenlerin sevgisiyle ve Sana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. (Hadis-i Şerif) Hayırlı cumalar.

Allah'ım Sen affedicisin, affı seversin, beni de affeyle (Hadis-i Şerif) Hayırlı cumalar.

Allah'ım, inancımızdan ötürü bizi zillete düşürmeye gayret edenlere fırsat verme. Bizi İslam yolundan ayırma. Hayırlı cumalar dilerim.

Ey İnsanoğlu! Gaflet uykusundan uyanın! Bekliyor bizi bu o dehşetli günler tövbe edin kardeşler Allah affeder..Hayırlı Cumalar.

Biliniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Ra'd,13/28. Hayırlı Cumalar.

Ey Büyük Rabbim! Dinimizden dolayı bizi yok etmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri o büyük İslam dininin yolundan ayırma.... Hayırlı Cumalar

'Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem' diyen Sevgilinin (s.a.s.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile... Hayırlı cumalar dilerim.

Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

Ey Büyük Rabbim! Dinimizden dolayı bizi yok etmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri o büyük İslam dininin yolundan ayırma.... Hayırlı Cumalar

Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun.

Her gününüz hayır, her gününüz bereket, barış, huzur, kardeşlik ve güzelliklerle dolsun. İbadetleriniz makbul, dualarınız kabul, cumanız mübarek olsun.

Allah vücutlarınıza ve şekillerinize bakmaz. Fakat Allah kalplerinize bakar. Cumanız mübarek olsun. Hayırlı cumalar.

AYETLİ VE HADİSLİ CUMA MESAJLARI

Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyurdu: Allah'm, Senden bana teslim olmuş bir kalb ve doğru söyleyen bir lisan lütfetmeni niyaz ediyorum. (Tirmizi) Hayırlı Cumalar...

Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyurdu: Allah'm, Senden bana teslim olmuş bir kalb ve doğru söyleyen bir lisan lütfetmeni niyaz ediyorum. (Tirmizi) Hayırlı Cumalar...

Ey iman Edenler! Sabır ve namaz, dua ile Allah'tan dua isteyin. Şüphesiz Allah sabredenler ile beraberdir. (Bakara – 153) Cumanız mübarek olsun. Selam ve dua ile!

Gündüz her iki tarafında ve gecenin saçaklarında namaz kıl! Muhakkak ki, iyilik kötülükleri giderir. Bu ise düşünebilenlere bir öğüttür. ( Hud Suresi ayet 114) Cumanız mübarek olsun.

"Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. " (Müslim, Cuma 17, 18)

"Güneşin doğduğu en hayırlı gün, cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve o gün cennetten çıkarıldı. Kıyamet de ancak cuma günü kopacaktır." (Müslim, Cum'a, 18)

Eğer dünyada ve âhirette, Allah'ın lütfu ve rahmeti hep sizinle olmasaydı, İçine daldığınız günah yüzünden size büyük bir azap gelecekti. | Nur Suresi-14 | Cumanız mübarek olsun.

"De ki; Eğer duanız olmasa Rabbimin katında ne ehemmiyetiniz var." (Furkan, 77)

Senden başka ilah yoktur. Seni her türlü noksandan tenzih ederim. Gerçekten ben kendine zulmedenlerden oldum. ( Enbiya suresi, 87) Cumanız mübarek olsun!

Şüphesiz biz yeryüzünde olan şeyleri, onun üzerinde ziynet/süs yaptık. Böylece insanların hangisinin amel bakımından daha güzel olduğunu denemek istedik. (Kehf-7) Hayırlı nurlu cumalar.

Allah'a davet eden, Salih amel işleyen ve ben gerçekten Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir? (Fussilet Suresi 33. Ayet)

"Cuma günü öyle bir an vardır ki kul o anda Allah'tan bir şey dilerse Allah mutlaka ona o isteğini verir." (Tirmizî, Cum'a, 2)

İşrak namazı ne zaman, saat kaça kadar kılınır?