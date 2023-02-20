Şaban ayında hangi günler oruç tutulur? Şaban ayında oruç tutmanın fazileti nedir?

Şaban ayı 21 Şubat'ta başlıyor. Ramazan ayını müjdeleyen Şaban ayında oruç, nafile namaz kılmak ve dua etmek çok faziletlidir. Müslümanlar için manevi olan 3 ayların ikincisi Şaban ayı, Hicrî yılın sekizinci ayıdır. Peygamber efendimiz (S.A.V) hadis-i şeriflerde Ramazan ayından sonra en faziletli orucun Şaban ayında tutulan oruç olduğu bildirilmiştir. Ramazan ayının bitmesiyle son bulan Şaban ayında kaç gün tutulur? Peki Şaban ayında hangi günler oruç tutulur? Şaban ayında oruç tutmanın sevabı nedir? İşte Şaban ayı orucunun fazileti

ŞABAN AYI NE ZAMAN?

Şaban ayı, 21.02.2023 Salı günü başlayacak. Şaban ayının 15. gecesi ise Berat gecesi olarak idrak edilecek. Berat Kandili, 6 Mart Pazartesi gününe denk geliyor.

Şaban ayında oruç tutmak isteyen Müslümanlar, bu ayda yapılacak olan ibadetlerin faziletini merak ediyor. İçerisinde Berat kandilini barındıran şaban ayında oruç tutmak faziletlidir. Peygamber Efendimizin (SAV) Ramazan-ı Şerif'ten sonra en çok oruç tuttuğu aydır. Bu nedenle Şaban ayının orucu Ramazan'dan sonra en üstün oruçtur. Peki Şaban ayının ilk günü oruç tutmanın sevabı nedir? İşte Şaban ayında oruç tutmanın fazileti

ŞABAN AYINDA ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ NEDİR?



Şaban ayı; Üç ayların ikincisi olması nedeniyle İslam alemi için mübarek aylar arasında yer alıyor. Ramazan'ın başlangıcına müjdeleyici olan bu ay aynı zamanda içerisinde Berat Kandili'ni de barındırıyor.

Şaban ayının orucu Ramazan'dan sonra en üstün oruçtur. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed, Ramazan ayından sonra en çok Şaban ayında oruç tutmuştur.

İşte şaban ayında oruç tutmanın fazileti ve bu konu hakkındaki hadis-i şerifler:

Rasulullah (SAV) senenin Ramazan-ı Şerif ayı dışındaki hiçbir ayında Şaban-ı Şerif ayındakinden fazla oruç tutmamış ve şöyle buyurmuştur: "Amellerden gücünüzün yettiğini yapın. Çünkü siz bıkmadıkça, Allah da size asla bıkmış muamelesi yapmaz. Allah yanında amelin en makbulü, kişinin az da olsa devam üzere işlediği ameldir." Peygamber Efendimizin Şaban-ı Şerif ayındaki orucu hakkında Hazreti Ayşe (r.a) ayrıca şöyle demiştir: "O (Rasul-i Ekrem) Şaban ayının tamamını oruçla geçirerek sonunda Şaban'ı Ramazan'la birleştirirdi."

Peygamber efendimiz, "Bu ay Receple Ramazan arasında insanların kendisinden gafil oldukları bir aydır. Bu ayda ameller âlemlerin Rabbine yükseltilir. Ben amelimin oruçlu iken Rabbime arz edilmesini isterim." (Nesai, Ahmed bin Hanbel)

"Kim Şaban'dan bir gün oruç tutarsa, Allahü Teala onun cesedini cehenneme haram kılar. Cennetlerde Yusuf'a (as) komşu olur. Allah ona Hz. Eyyüb ve Hz. Davud'un sevaplarını verir." (Nüzhetül Mecalis)

"Şaban'ın ilk perşembesini oruçla geçireni, rahmeti ile cennete girdirmek, Allahü Teala üzerine bir hak olur." (Nüzhetül Mecalis)

"Eğer Şaban ayını tamamını oruçlu geçirirse, Allah ölümün zorluklarını ona kolay eder, kabrin karanlığı ile Münker-Nekir meleklerinin şiddetini kendisinden giderir ve kıyamet günü onun günahlarını örter." (Nüzhetül Mecalis)

"Şaban ayının yarısı (Beraat gecesi) gelince; gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz. Şüphesiz ki Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya göğüne iner ve şöyle der: Benden af dileyen yok mu? Onu affedeyim! Rızık isteyen yok mu? Rızık vereyim! Şifa dileyen yok mu? Şifa vereyim!" (İbn Mace)

"Ramazan ayının orucu için, Şaban orucu ile bedenlerinizi temizleyin. Herhangi bir kul, Şaban ayında üç gün oruç tutsa, iftarından önce de bana defalarca salavat okusa, mutlaka Allahü Teala onun geçmiş günahlarını bağışlar. Hz. Cibril bana bildirdi ki; şüphesiz Allahü Teala bu ayda 300 rahmet kapısını açar." (Nüzhetül Mecalis)

ŞABAN AYINDA HANGİ GÜNLER ORUÇ TUTULUR?



Üsame ibnü Zeyd (ra) şöyle anlatmıştır: "Bir kere ben: 'Ya Rasulellah! Şaban ayında oruç tuttuğunuz kadar hiçbir ayda oruç tuttuğunuzu görmedim.' dediğimde: 'O, Recep ve Ramazan arasında kalmış büyük bir aydır ki insanlar on(un ululuğun)dan gafildir. O, kendisinde amellerin âlemlerin Rabbine yükseltildiği bir aydır. Ben de amelimin oruçluyken yükseltilmesini seviyorum, onun için bu ayda çok oruç tutuyorum' buyurmuştur."

Ebu Abdullah el-Hubeyşi (Rahimehullâh)ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte şöyle varid olmuştur: "Şaban'ın ilk ve son perşembesini oruçlu geçireni, rahmeti ile cennete girdirmek Allah Teâlâ üzerine bir hak olur."

Şaban ayının 13,14 ve 15. günleri oruç tutmak çok faziletlidir.

Eyyam-ı Biyd günleri Hicri ayların 13. 14. ve 15. günlerine denir. Haliyle Şaban ayının Eyyam-ı Biyd günleri bu sene yani 2023 yılında 5 Mart Pazar, 6 Mart Pazartesi ve 7 Mart Salı tarihlerine denk geliyor. Bu günlerde oruç tutmak oldukça faziletlidir.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde "Eyyam-ı Biyd" hakkında şu ifadelere yer verildi:

Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (Buhârî, Savm, 60). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir. Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).

ŞABAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed; "Şaban değerli bir aydır ve benim ayımdır. Arşı taşıyan melekler bu ayı çok büyük saymakta ve hakkını eda etmektedirler. Bu ayda müminlerin rızıkları Ramazan ayından dolayı artmaktadır. Cennet kendisini süsler ve ziynetlenir. Müminlerin rızıkları bu ayda taksim edildiği için bu aya Şaban ayı denilmiştir. Bu ay amel etme ayıdır. Bu aydaki her iyilik yetmiş kat olur. Kötülükler (amel defterinden) silinir ve günahlar bağışlanır. İyi ameller kabul edilir. Allah Teala, bu ayda kullarından övünür ve arşından oruç tutan ve ibadet eden kullanırına bakar. Arşını taşıyanların karşısında onlardan övünç duyar." buyurmuştur.