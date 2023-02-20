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Şaban ayı ilk gece namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Şaban ayı ilk gece namazına nasıl niyet edilir?

Şaban ayı 21 Şubat tarihinde başlıyor. Şaban ayının 15. gecesinde ise Berat Kandili idrak edilecek. Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam diğer aylara göre bu ayda daha çok ibadet ve taatte bulunurdu. Bu kapsamda Şaban ayı ilk gece namazı kılmak isteyen Müslümanlar, 'Şaban ayı ilk gece namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?' sorularına yanıt arıyor. Peygamber Efendimizin ayı olarak bilinen, Şaban ayının en faziletli amellerinden biri olan namazın kılınışını sizin için derledik. Peki Şaban ayı ilk gece namazına nasıl niyet edilir? İşte namazın kılınışı ve namazda okunacak dua-sureler.

20 Şubat 2023 Pazartesi 12:54 - Güncelleme:
Şaban ayı ilk gece namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Şaban ayı ilk gece namazına nasıl niyet edilir?
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Üç ayların ikincisi olan Şaban ayı başlıyor. Ramazan'ın müjdecisi olan bu ayda yapılan ibadetler çok önemlidir. Şaban ayının özellikle belli günlerini namaz, oruç, tesbih ve zikir gibi ibadetlerle geçirmek çok faziletlidir. Bu günlerden birisi de Şaban ayının ilk gecesidir. Şaban ayı Rasülüllah (S.A.V) efendimizin ayıdır. Bu itibarla bu ayda mümkün oldukça istiğfar ve İhlâs-ı Şerîf okumalı, teheccüd ve tesbîh namazları kılmalı ve hatm-i enbiyâ yapmalıdır. Şaban ayı ilk gece namazını kılanlara 12 senelik ibadet sevabı yazılır. Peki Şaban ayı ilk gece namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Şaban ayı ilk gece namazına nasıl niyet edilir? İşte detaylar...

ŞABAN AYI İLK GECE NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Şaban ayının ilk gece namazını kılana cennette göz görmedik kulak duymadık, hiç bir beşerin kalbinden geçmeyecek nimetler verilir. Mahşer korkusundan emin olur.

Şaban ayında kılınacak namaz da nafile namazıdır. Nafile namazlarına "Niyet ettim Allah rızası için Nafile Namazı kılmaya" diye niyet edilir. Allah-u Ekber diyerek Tekbir alınır ve namaza başlanır.

ŞABAN AYI İLK GECE NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Şaban ayı ilk gece namazı 12 rekattır. Namaz ikişer veya dörder rekatta bir selam verilerek kılınır.

Toplamda 12 rekat olarak kılınacak Şaban ayı ilk gece namazı ikişer veya dörder rekatlar halinde kılınır.

1. rekatta Subhaneke duası okunur, euzu besmele çekilir ve 1 Fatiha Suresi ve 15 İhlas Suresi okunur.

Rükû ve secdenin ardından ayağa kalkılır


2. rekatta besmele çekilir ve 1 Fatiha Suresi ile 15 İhlas Suresi okunur.

Ruku ve secdenin ardından oturulur.

Ettehiyyatü, Salli ve Barik duaları okunarak selam verilir.

Diğer rekatlar da aynı şekilde kılınır ve böylelikle 12 rekat namaz 6 selam verilerek tamamlanır.

Peygamber Efendimiz (S.A.V, Şaban ayı ilk gece namazı ile ilgili bir Hadis-i Şerifinde, "Her kim Şaban'ın ilk gecesinde, birinci rekâtlarında bir Fatiha ve beş İhlas okumak suretiyle on iki rekat kılarsa Allah-u Teala ona on iki bin şehit sevabı verir. Kendisine on iki senelik ibadet sevabı yazılır. Anasının doğurduğu gündeki gibi hatalarından sıyrılır ve seksen güne kadar üzerine hiçbir hata yazılmaz." buyurmuştur.

Şaban ayının birinci gecesinde kılınacak namazda, her rek'atte bir Fâtiha ve zammı sure olarak da üç Âyetü'l-Kürsî okunur.

Namaz bittikten sonra dua edilir.

Bu namazı şaban ayı başlangıcında özellikle zammı sure olarak 3 ekürsi okuyarak kılınmalı fakat diğer kandil gecelerinde ve Ramazan'ı şerif gecelerinde ihmal etmeyip kılarak işlenen günahlardan pişmanlıkla tevbe etmelidir.

ŞABAN AYI İLK GECE NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Şaban ayı ilk gece namazı, Şaban ayını karşılayan gece yani 20 Şubat 2023 Pazartesi'yi Salı gününe bağlayan gece kılınır.

ŞABAN AYI İLK GÜNDÜZ NAMAZI

Şaban ayının ilk gecesi kılınan namaz olduğu gibi ilk günü kılınacak namaz da vardır. İlk gündüz namazı Şaban ayının birinci günü kılınır. 21 Şubat 2023 Salı günü öğle ile ikindi vakti arası kılınacak namazda Enes (r.a)dan rivayet edildiğine göre: Şaban ayının ilk günü iki rekat kılıp, her rekatında bir Fatiha, on Ayete'l-Kürsi ve Âl-i İmrân Suresi'nin 18 . Ayetini okuyana Allah-u Teala birçok mükafatlar ihsan eder.

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