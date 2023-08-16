Safer ayı başlıyor. Safer ayı; Kaza, bela ve musibetlerin yaşandığı bir ay olarak bilinir. Tarihte bu ayda talihsiz olayların yaşanmış olması nedeniyle birinci kat semaya 320.000 bela indiğine dair bir inanış vardır. Peki Safer ayı bela ve musibet ayı mıdır? 2023 Safer ayı ne zaman başlıyor? İşte Diyanet 2023 dini günler takvimine göre Safer ayı tarihi ve bu ayla ilgili merak edilenler

SAFER AYI NE ZAMAN 2023?



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2023 dini günler takviminde yer alan bilgilere göre, Safer ayı bu yıl 17 Ağustos 2023 tarihinde başlayacak, 15 Eylül'de sona erecek.

SAFER AYI BELA VE MUSİBET AYI MIDIR?



Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklindeki anlayış Câhiliye dönemine ait olup, dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir.

Safer ayının diğer aylardan hiçbir farkı yoktur.

Peygamber efendimiz, Safer ayı ile ilgili hadis-i Şerif'inde "Eşyada uğursuzluk yoktur, Safer ayında uğursuzluk yoktur, baykuşun ötmesinde bir uğursuzluk yoktur." buyurmuştur.

Ebû Hüreyre'nin rivâyetiyle yine Resûlullah Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Safer ayının hayır ve şerle bir alâkası yoktur; bunlar cahiliye hurafeleridir. Cüzzamlıdan, aslandan kaçtığınız gibi kaçınız!"