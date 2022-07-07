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Dini Haberler

Terviye günü zikirleri nelerdir? Terviye günü yapılacak ibadetler ve zikirler

Zilhicce ayının içerisinde yer alan terviye günü zikirleri bu güzel günde ibadet etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Sözlük anlamı ile suya kandırmak ve gördüğü rüya üzerinde düşünmek anlamlarında gelen kavram, dini açıdan önemli bir manaya sahiptir. Terviye günü ibadetleri arasında zikir, oruç ve namaz en önemli olanlarıdır. Peki Terviye günü zikirleri nelerdir? Terviye günü yapılacak ibadetler ve zikirler

7 Temmuz 2022 Perşembe 16:34 - Güncelleme:
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Terviye günü, Hacıların sabah namazını kıldıktan sonra, topluca Mekke'den Minâ'ya doğru hareket ettikleri gündür. Terviye gününde ibadet etmek çok faziletlidir. Terviye günü Allah'u teala'nın ismi şeriflerini zikretmek şüphesiz en güzel ibadettir. Peki Terviye günü zikirleri nelerdir? Kurban Bayramı öncesi Müslüman vatandaşlar tarafından merak edilen Terviye günü okunacak zikirler ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

TERVİYE GÜNÜ ZİKİRLERİ NELERDİR?

Terviye Günü olarak adlandırılan Zilhicce ayının sekizinci gününü ibadetle ihya etmek çok faziletlidir.

Terviye Günü 10 istiğfar, 10 salavat, 10 kelimei tevhid, 10 Hasbünallah ve nimel vekil, 3 İhlas ve 1 Fatiha okuyup dua etmek çok kıymetlidir.

Terviye günü gibi mübarek günlerde Allah'ı anmak, onu tesbih etmek çok faziletlidir. Terviye günü zikirlerinin en başta geleni ise "Tekbir"dir... Çünkü tekbir, kulun Allah'tan başka hiçbir şeyi ibadete layık görmeyip ilan etmesi; sadece Allah Teâlâ'yı en büyük, en yüce ve en üstün kabul edip bunu kalbiyle tasdik, diliyle de ikrar etmesidir.

Bir ayet-i kerime'de şöyle buyrulmaktadır:

"Sayılı günlerde Allah'ı anın (telbiye ve tekbir getirin)." (Bakara, 203)

"Allahü Ekber... Allahü Ekber... Lâ ilâhe illallahu Vallahu Ekber... Allahü Ekber ve lillahil-hamd."

Terviye Günü Müslümanlar verilen şu 4 zikri çekebilirler:

1. İhlâs Suresi

2. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir.

3. Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.

4. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey'in kadîr.

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