Kurban Bayramında vakit namazlarının ardından teşrik tekbiri getirmek Müslümanlar için vaciptir. Bu sene Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. Arefe günü sabah namazıyla başlayacak olan Teşrik tekbiri, Kurban bayramının 4 gününü kapsayan zaman dilimine ve zilhicce ayının belli günlerinde farz namazların ardından söylenen tekbire verilen isimdir. Peki Teşrik Tekbiri nasıl okunur? Teşrik Tekbiri anlamı ve okunuşu

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in, bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın son günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

TEŞRİK TEKBİRİ NASIL OKUNUR?



Teşrik tekbirleri, Arefe günü sabah namazıyla başlayan ve Kurban bayramının 4 gününü kapsayan zaman dilimine ve zilhicce ayının belli günlerinde farz namazların ardından söylenen tekbire verilen isimdir.

Teşrik tekbirinin, sola selam verdikten hemen sonra ara vermeden, yerinden kalkmadan, mescitten çıkmadan ve dünya kelâmı konuşmadan okunması gerekir.

Teşrik tekbirinin bayram namazında 3 kez, vakit namazlarında ise 1'er kez okunması vaciptir. Teşrik tekbiri farz namazından sonra selam verir vermez okunur.

TEŞRİK TEKBİRİ ANLAMI VE OKUNUŞU



Teşrik tekbiri okunuşu: "Allâhü ekber, Allâhü ekber, lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd"

Teşrik tekbiri anlamı: Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Allah'tan başka ilâh yoktur. Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Hamd Allah'a mahsustur.

TEŞRIK TEKBIRI NE ZAMAN BAŞLAR, NE ZAMAN BITER?

Teşrik tekbiri arafe günü sabah namazı ile başlar, bayramın 4. günü ikindi namazıyla biter.

Bu sene Kurban Bayramı 28 Haziran'da başlıyor. 27 Haziran Salı arefe günü sabah namazından sonra başlayacak olan Teşrik tekbiri Bayramın 4. günü olan 1 Temmuz günü ikindi namazının ardından son kez okunarak bitirilir.

Teşrik tekbiri arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar, 23 farz namazının arkasından birer defa "Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. şeklinde okunur.