Zilhicce ayının başlamasıyla birlikte bu ayda oruç tutmak isteyen Müslümanlar 'Hacı orucu ne zaman?' sorusuna yanıt arıyor. Zilhicce orucu, Kurban Bayramı'na 10 gün kala tutulması tavsiye edilen oruçtur. Peygamber Efendimizin de bu ayda 9 gün oruç tuttuğu rivayet edilmiştir. Peki Zilhicce orucu hangi gün başlıyor? Zilhicce ayı orucu nasıl niyet edilir? İşte bu ayda oruç tutmanın fazileti

ZİLHİCCE (HACI ORUCU) NE ZAMAN?

Zilhicce ayının 10. günü kurban bayramının ilk günüdür. Zilhicce ayının ilk 9 gününde oruç tutmak tavsiye edilmiştir.

Zilhicce kelimesi, Arapça'da yer alan "hac ayı" anlamını taşıyan "zülhacce ve zülhicce" kelimelerini temsil eder. Hicri takvimde bir ay adı olan zilhicce ayı, senenin 12. ayı olarak bilinir. Hicri takvimin 12. ayına denk gelen zilhicce ayında oruç tutulur.

Peygamber Efendimizin de bu ayda 9 gün Zilhicce orucu tuttuğu rivayet edilmiştir. İslam dünyası açısından önem taşıyan Zilhicce orucunda hac ibadetini yapanlara zor olacağı gerekçesiyle bilhassa vakfenin yapıldığı arefe gününde oruç tutmaları mekruh sayılmıştır.

ZİLHİCCE ORUCU HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

Zilhicce orucu, Kurban Bayramı'na 10 gün kala tutulması tavsiye edilen oruçtur. Kurban Bayramı'nın bulunduğu aya Zilhicce ayı denmektedir. Bu ayın ilk 9 günü Zilhicce orucu tutulmaktadır.

Bu yıl Zilhicce ayı 30 Haziran 2022 Perşembe günü başladı. Zilhicce'nin 1. günü Haziran'ın 30'una Perşembe gününe denk gelmektedir. Zilhicce'nin 1. gecesi ise 29 Haziran'ı 30 Haziran'a bağlayan gecedir.

ZİLHİCCE ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Peygamberimizin zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmayı sürdürdüğü rivayet edildiği için zilhiccenin ilk dokuz gününün, yani kurban bayramından önceki dokuz günün oruçlu geçirilmesi müstehaptır. Fakat sıkıntıya ve halsizliğe sebep olacağı gerekçesiyle, hacda olanların 9. günü (arefe günü) oruç tutması mekruh görülmüştür.

ZİLHİCCE ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

Zilhicce orucu için, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir.

İmâm-ı Rabbânî hazretleri, bir talebesine hitaben: "Ramazan-ı şerifin son on günü yapamamış olduğunuz itikafın kazası olmak için niyet ederek, Zilhicce ayının ilk on günü itikaf ediniz. Böyle niyet ederek, sünnet sevabına kavuşursunuz.

ZİLHİCCE AYINDA ORUÇ TUTMANIN FAZİLETLERİ NELER?

Hazret-i Ebüd-derda buyurdu ki: Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutmalı, çok sadaka vermeli, çok dua ve istigfar etmelidir, çünkü Resulullah, (Bu on günün hayır ve bereketinden mahrum kalana yazıklar olsun) buyurdu.

Fecr suresinin 2. âyetinde geçen "on gece" ile, tercih edilen yoruma göre, hac ayı olan Zilhicce'nin ilk on gecesi kastedilmiştir (Râzî, Mefâtîhu'l-ğayb, XXXI, 163). Zilhicce'nin ilk on gününün faziletine işaretle, Hz. Peygamber (s.a.s.); "Allah katında şu on günde işlenecek salih amelden daha sevimli bir amel yoktur." buyurmuş, sahabîler, "Ey Allah'ın Resûlü! Allah uğrunda yapılacak cihattan da mı üstündür? " diye sormuşlar. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.s.); "Evet, Allah yolunda cihat etmekten de. Ancak malını ve canını tehlikeye atarak cihada çıkan, şehit olup dönmeyen kimsenin cihadı başka. (O, bundan üstündür.)" (Buhârî, Îdeyn, 11) buyurmuştur.

Zilhicce'nin bu on gününün fazileti hac ibadetinin bu ayda yapılmasından kaynaklanmaktadır (İbn Hacer, Feth, II, 459). Zira bu günlerde hac ibadetinin bir kısım menâsiki yapılmakta bir kısmı da (ziyaret tavafı, şeytan taşlama gibi) ardından gelen teşrik günlerinde gerçekleştirilmektedir. Zilhicce ayının dokuzuncu günü olan kurban bayramının arefesinde tutulan orucun da çok faziletli olduğu rivayetlerde zikredilmiştir (Müslim, Sıyâm, 196, 197; Ebû Dâvûd, Savm, 64; Tirmizî, Savm, 46).