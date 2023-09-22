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Dizi

21 Eylül reyting sonuçları açıklandı! Dilek Taşı, Aldatmak, Hudutsuz Sevda reyting sıralaması

21 Eylül reyting sonuçları belli oldu. Perşembe akşamı Kanal D'de Dilek Taşı, ATV'de Aldatmak, TRT1'de Kendi Düşen Ağlamaz isimli dizilerin yeni bölümleri yer alırken, Fox TV'de Hudutsuz Sevda isimli yeni dizi yayın hayatına 'Merhaba' diyor. Aynı saatlerde Star TV'de Yabancı Sinema Dengesiz ekranlarda yer alırken, TV8'de MasterChef All Star yeni bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 21 Eylül 2023 reyting sonuçları

22 Eylül 2023 Cuma 10:41 - Güncelleme:
21 Eylül reyting sonuçları açıklandı! Dilek Taşı, Aldatmak, Hudutsuz Sevda reyting sıralaması
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21 Eylül 2023 Perşembe reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam televizyonlarda; Dilek Taşı, Aldatmak, Kendi Düşen Ağlamaz, Hudutsuz Sevda, Dengesiz, MasterChef All Star ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Perşembe akşamı en çok ne izlendi? İşte 21 Eylül reyting sonuçları

21 EYLÜL 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

21 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Atv'de yayınlanan "Aldatmak", 2. sırada Kanal D'de ekrana gelen Dilek Taşı, 3.sırada ise Atv'de ekrana gelen "Müge Anlı" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye All Star", 2.sırada "Aldatmak", 3.sırada "Dilek Taşı" yer aldı.

20 ABC1 İLK 10 PROGRAM

Dilek Taşı 3. son bölüm full izle!

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