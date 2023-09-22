21 Eylül 2023 Perşembe reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam televizyonlarda; Dilek Taşı, Aldatmak, Kendi Düşen Ağlamaz, Hudutsuz Sevda, Dengesiz, MasterChef All Star ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Perşembe akşamı en çok ne izlendi? İşte 21 Eylül reyting sonuçları

21 EYLÜL 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI



21 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Atv'de yayınlanan "Aldatmak", 2. sırada Kanal D'de ekrana gelen Dilek Taşı, 3.sırada ise Atv'de ekrana gelen "Müge Anlı" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye All Star", 2.sırada "Aldatmak", 3.sırada "Dilek Taşı" yer aldı.

Dilek Taşı 3. son bölüm full izle!