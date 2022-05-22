21 Mayıs reyting sonuçları açıklandı. Cumartesi akşamı Show Tv'de Güldür Güldür Show, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Star'da Dipten gelen, FOX Tv'de İyilik, Atv'de Kardeşlerim, TRT1'de Gönül Dağı, Tv8'de Survivor All Star izleyiciyle buluştu. Yayınlanan bu dizi, program ve filmlerin reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Peki Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 21 Mayıs reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belirleniyor. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 21 Mayıs reyting sıralaması

21 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

21 Mayıs 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Gönül Dağı, İkinciliği Karedeşlerim, üçüncülüğü Survivor All Star aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Kardeşlerim yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Kardeşlerim yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 KARDESLERIM ATV

3 SURVIVOR ALL STAR TV8

GONUL DAGI (OZET) TRT 1

GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

KARDESLERIM (OZET) ATV

FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

SHOW ANA HABER SHOW TV

GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV

SARKILAR BIZI SOYLER KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 SURVIVOR ALL STAR TV8

3 KARDESLERIM ATV

GONUL DAGI (OZET) TRT 1

FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

DIPTEN GELEN (Y.S) STAR TV

KARDESLERIM (OZET) ATV

SARKILAR BIZI SOYLER KANAL D

SHOW ANA HABER SHOW TV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 SURVIVOR ALL STAR TV8

3 KARDESLERIM ATV

GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

GONUL DAGI (OZET) TRT 1

FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV

SURVIVOR EKSTRA TV8

SARKILAR BIZI SOYLER KANAL D

SHOW ANA HABER SHOW TV

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