21 Mayıs reyting sonuçları açıklandı. Cumartesi akşamı Show Tv'de Güldür Güldür Show, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Star'da Dipten gelen, FOX Tv'de İyilik, Atv'de Kardeşlerim, TRT1'de Gönül Dağı, Tv8'de Survivor All Star izleyiciyle buluştu. Yayınlanan bu dizi, program ve filmlerin reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Peki Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 21 Mayıs reyting sonuçları
Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belirleniyor. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 21 Mayıs reyting sıralaması
21 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI
21 Mayıs 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.
Total izleyici grubunda birinciliği Gönül Dağı, İkinciliği Karedeşlerim, üçüncülüğü Survivor All Star aldı.
AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Kardeşlerim yer aldı.
20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Kardeşlerim yer aldı.
TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 GONUL DAGI TRT 1
2 KARDESLERIM ATV
3 SURVIVOR ALL STAR TV8
GONUL DAGI (OZET) TRT 1
GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV
KARDESLERIM (OZET) ATV
FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
SHOW ANA HABER SHOW TV
GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV
SARKILAR BIZI SOYLER KANAL D
AB İLK 10 PROGRAM
1 GONUL DAGI TRT 1
2 SURVIVOR ALL STAR TV8
3 KARDESLERIM ATV
GONUL DAGI (OZET) TRT 1
FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV
DIPTEN GELEN (Y.S) STAR TV
KARDESLERIM (OZET) ATV
SARKILAR BIZI SOYLER KANAL D
SHOW ANA HABER SHOW TV
20+ABC1 İLK 10 PROGRAM
1 GONUL DAGI TRT 1
2 SURVIVOR ALL STAR TV8
3 KARDESLERIM ATV
GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV
GONUL DAGI (OZET) TRT 1
FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV
SURVIVOR EKSTRA TV8
SARKILAR BIZI SOYLER KANAL D
SHOW ANA HABER SHOW TV