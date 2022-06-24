23 Haziran Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı? Müge Anlı, Survivor, İçimizdeki Ateş reyting sıralaması

23 Haziran 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları izleyici tarafından merak ediliyor. Perşembe akşamı Show Tv'de Güldür Güldür, Kanal D'de Örümcek Adam, Star'da Öldür Beni Sevgilim, FOX Tv'de Celal ile Ceren, Atv'de İçimizdeki Ateş, TRT1'de Balkan Ninnisi, Tv8'de Survivor All Star 2022 izleyici karşısına çıktı. Peki Perşembe reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 23 Haziran 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belirleniyor. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 23 Haziran reyting sıralaması

23 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

23 Haziran 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Perşembe reyting sıralaması ise şu şekilde:

Total'de 1.sırada ATV'de izleyiciyle buluşan "Bir Zamanlar Çukurova", 2. sırada Kanal D'de ekrana gelen "Camdaki Kız", 3.sırada TV8'de yayınlanan "Survivor All Star" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Camdaki Kız", 2.sırada "Bir Zamanlar Çukurova" 3.sırada "Survivor All Star" yer aldı.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting (rating); derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir.

Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.