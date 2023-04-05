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Dizi

4 Nisan reyting sonuçları: Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş, Aile dizisi reytingleri

4 Nisan 2023 Salı reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; Aile, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Gecenin Ucunda, Survivor 2023, Recep İvedik 5 ve Yürek Çıkmazı dizisi ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Salı akşamı en çok ne izlendi? İşte 4 Nisan reyting sonuçları

5 Nisan 2023 Çarşamba 09:28 - Güncelleme:
4 Nisan reyting sonuçları: Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş, Aile dizisi reytingleri
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4 Nisan reyting sonuçları; Salı akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Kanal D'de Üç Kız Kardeş, TRT1'de Yürek Çıkmazı, Star TV'de Gecenin Ucunda, ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam, Show TV'de ise Aile isimli dizilerin yeni bölümleri yayınlandı. TV8'de Survivor 2023 fırtınası eserken, Fox TV'de ise yerli sinema filmi Recep İvedik 5 izleyenlere kahkaha dolu anlar yaşattı. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 4 Nisan 2023 reyting sonuçları

4 NİSAN 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

4 Nisan tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Salı akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Türkiye Hırvatistan UEFA Euro 2024 Grup Elemeleri Karşılaşması, ikinci sırada Aile, üçüncü sırada ATV Ana Haber yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Türkiye Hırvatistan UEFA Euro 2024 Grup Elemeleri Karşılaşması, ikinci sırada Aile, üçüncü sırada Aile özet yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Türkiye Hırvatistan UEFA Euro 2024 Grup Elemeleri Karşılaşması, ikinci sırada Aile, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

4 Nisan reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

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