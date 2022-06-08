7 Haziran reyting sonuçları: Destan, Senden Daha Güzel, Üç Kız Kardeş reyting sıralaması

7 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı? Salı akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Salı akşamı Kanal D'de Üç Kız Kardeş, Atv'de Destan, Star Tv'de Deprem, FOX Tv'de Senden Daha Güzel, Tv8'de Survivor All Star, TRT1'de Meraklı Köfteci ve Show Tv'de Güldür Güldür Show reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Salı reyting sonuçlarına göre en çok ne izlendi? İşte 7 Haziran 2022 reyting sonuçları

7 Haziran 2022 Salı Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV kanallarında yayınlanan yapımlar reytinglerde yarıştı. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Salı dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

7 HAZİRAN 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

7 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Salı akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birinciliği Üç Kız Kardeş , İkinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü Destan aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Üç Kız Kardeş, ikinci sırada Baba, üçüncü sırada Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Üç Kız Kardeş, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Baba yer aldı.