Üç Kız Kardeş dizisi 15. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. İclal Aydın'ın romanından uyarlanan dizinin son bölümünde Rüçhan Türkan'ın Ferit'le haberini Mine'nin tezgahladığını öğrenince Mine'den hesap sorar. Rüçhan ise Fatih'le bir olup Kalender ailesine büyük bir yıkım yaşatır. Üç Kız Kardeş dizisinin 15. bölümünü izlemek isteyenler için Üç Kız Kardeş 15. Bölüm full izleme bağlantısı tek parça halinde haberimizde yer alıyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ 15. BÖLÜM İZLE

Üç Kız Kardeş, 15. bölümüyle izleyici karşısına geçti. Her hafta Salı akşamı Kanal D'de ekrana gelen dizi; Türkan, Dönüş ve Derya kardeşlerin hikayelerini ekrana taşıyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 15. BÖLÜM FULL İZLE (YOUTUBE)

Başrollerinde; Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever ve Tayfun Eraslan'ın yer aldığı Üç Kız Kardeş, yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!

ÜÇ KIZ KARDEŞ 15. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kanal D'nin, yapımı Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın'ın satış rekorları kıran romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi yeni bölümü ile ekrana geldi.

Üç Kız Kardeş 15. Bölümde Somer, canına kıyan Türkan'a son anda yetişmiştir. Her ne olursa olsun yanında kalmaya ve ayrılmamaya kararlıdır.

Somer Türkan'a her şeye rağmen inanmayı seçmiştir. Ancak Somer'in Türkan'a böylesine sahip çıkması Rüçhan'ı deliye döndürür.

Rüçhan, Somer'i kaybetmemek için ona karşı sessizliğini korusa da hem Türkan'ı hem de ailesinin itibarını yerle bir etmek için sinsice planlarını yapmaya başlar.

SOMER, TÜRKAN'A MORAL VERİYOR!

Hastaneye kaldırılan Türkan kendini toparlamaya çalışırken en büyük desteği Somer'den alır.

Nesrin ve Sadık Somer'in Türkan'a sahip çıkmasına sevinirken, Türkan ve Somer de hayatlarında yeni bir sayfa açmak için hazırlıklara başlarlar. Somer Nesrin'e söz verdiği gibi ayrı ev açmak için harekete geçer.

SOMER VE TÜRKAN'DAN ROMANTİK ANLAR!

Somer ve Türkan artık daha çok yakınlaşmıştır. Rüçhan bu duruma bozulsa da artık karşısında kendinden emin bir Türkan bulacaktır.

AŞIKLAR, YAZIN TADINI DOYASIYA ÇIKARTIYOR!

Gençler, yazın gelişi ile aşklarının en güzel anlarını yaşıyor. Tekne ile açıldıkları denizde eğlenceli bir oyun oynuyorlar. Oyununun cezası da, herkesi serinletmeye yetiyor.

RÜÇHAN INTIKAM PEŞINDE!

İntikam peşinde olan Rüçhan kontrolden çıkmıştır. Türkan ve Somer'in birlikte olmasını kendine yediremez. Hedefte önce Mine vardır. Merdivenlerden düşen Mine yaralanmıştır.

Dönüş'ün gerçek babası ortaya çıkar. Sadık ve Nesrin de Dönüş ile ilgili sır yüzünden Rüçhan'ın tehditleriyle karşı karşıya kalır. Sadık ve Türkan'ı ise zor bir karar beklemektedir.

Türkan'a kurulan tuzağın Mine tarafından yapıldığını öğrenen Nihat, bunu Mine'ye karşı kullanmaya başlar.

Mine bu konuda köşeye sıkışınca Nihat'tan kurtulmak için Rüçhan'dan yardım ister.

Rüçhan Türkan'ın Ferit'le haberini Mine'nin tezgahladığını öğrenince Mine'den hesap sorar.

Tartışma sırasında Mine ciddi bir kaza geçirir. Rüçhan, Fatih'le bir olup Kalender ailesine büyük bir yıkım yaşatır.

İclal Aydın'ın romanından uyarlanan dizinin yönetmenliğini Eda Teksöz üstlenirken, senaryosunu Erkan Birgören ve Betül Yağsağan kaleme alıyor.