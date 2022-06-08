Annenin Sırrıdır Çocuk 10. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Ekrana geldiği ilk günden itibaren büyük beğeni kazanan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin 10.bölümünde Defne, Meryem'in kendisinden bir şeyler sakladığını düşünmeye başlar. Meryem'in kapısına gelen polis ise merak uyandırır. Meryem'in yalanı ortaya çıkacak mı? İşte yeni bölümde yaşananlar... Annenin Sırrıdır Çocuk izle 10. bölüm full izle!

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK İZLE 10. BÖLÜM YOUTUBE!

NTC Medya imzalı, yönetmenliğini Müge Uğurlar'ın üstlendiği, senaryosunu Makbule Kosif ve Gülsev Karagöz'ün kaleme aldığı, başrollerini İrem Helvacıoğlu, Selin Yeninci, Engin Öztürk ve Olgun Toker'in paylaştığı Annenin Sırrıdır Çocuk, her Çarşamba Tv8'de.

ANNENİN SIRRIDIR ÇOÇUK 10.BÖLÜM FULL İZLE

Yapımını Ntc Medya, yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, TV8 ekranlarının yeni dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk 10. bölümüyle ekrana geldi.

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK 10. BÖLÜM ÖZETİ

Nuh'un Meryem'e, Defne'nin bebeğinin araştırılması konusunda söyledikleri onu tedirgin eder. Çiçek'in içinde bulunduğu dönemde ona destek olan Sadun ise Defne'yi son derece memnun eder.

Çınar, yeni bir işe yatırım yapmak isteyince Saldun onun yoluna taş koyuyor. Sedef ise bebeğini düşürüyor.

Defne, Meryem'in kendisinden bir şeyler sakladığını düşünmeye başlar.Bu sırada Sadun, Defne'nin bebeğini bulmak için adım adım araştırmasını sürdürmektedir. Ve nihayet DNA sonucu çıkmıştır.

Meryem'in kapısına gelen polis ise merak uyandırır. Meryem sonunda yakalanacak mı?

Ahmet'in Defne'nin oğlu olduğu ortaya çıkacak mı?

Annenin Sırrıdır Çocuk, her hafta Çarşamba günü saat 19.30'da TV8'de.