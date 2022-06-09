8 Haziran 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. İzleyiciler, takip ettikleri dizi ve programların izlenme oranlarını gösteren reyting sonuçlarını merak ediyor. Çarşamba akşamı; Annenin Sırrıdır Çocuk, Gizli Saklı, Kara Tahta, Kuruluş Osman, Seversin, Tokatçı ve Survivor All Star izleyenleriyle buluştu. Peki Çarşamba reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 8 Haziran 2022 reyting sonuçları

8 Haziran 2022 Çarşamba Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV kanallarında yayınlanan yapımlar reytinglerde yarıştı. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Çarşamba dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

8 HAZİRAN 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

8 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, İkinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, İkinciliği Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber, üçüncülüğü Survivor All Star aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, İkinciliği Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber, üçüncülüğü Survivor All Star aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SURVIVOR ALL STAR TV8

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 ESRA EROL'DA ATV

6 GIZLI SAKLI FOX

7 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

8 SEVERSIN KANAL D

9 YEDI BELA HUSNU (T.S) SHOW TV

10 KARA TAHTA TRT 1

AB İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 SURVIVOR ALL STAR TV8

4 KARA TAHTA TRT 1

5 GIZLI SAKLI FOX

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 SEVERSIN KANAL D

8 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

9 ESRA EROL'DA ATV

10 KANAL D ANA HABER KANAL D

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 SURVIVOR ALL STAR TV8

4 GIZLI SAKLI FOX

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 KARA TAHTA TRT 1

7 ESRA EROL'DA ATV

8 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

9 YEDI BELA HUSNU (T.S) SHOW TV

10 SEVERSIN KANAL D

Annenin Sırrıdır Çocuk 10. Bölüm izle!

Kuruluş Osman 97.bölüm izle full hd tek parça!

Seversin dizisi 2. Bölüm full izle Youtube!