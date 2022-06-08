Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman'ın 97. bölümü izleyenleri ekran başına kilitledi. Dizinin yni bölümünde Osman Bey, Moğol komutanı Cebe'yi yakalar. Osman Bey'in düşmanlarına karşı yeni hamlesi ne olacak? İşte Kuruluş Osman son bölüm izleme sayfası ve son bölümde yaşananlar. Kuruluş Osman 97.bölüm izle full hd tek parça!

KURULUŞ OSMAN 97. SON BÖLÜM İZLE!

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman 97. bölümde Osman Bey, Cebe'yi yakalayıp obaya getiriyor. Moğolların komutanını nele geçiren Osman Beyin sıradaki hamlesi ne?

KURULUŞ OSMAN 97.BÖLÜM İZLE FULL HD TEK PARÇA (YOUTUBE)

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, Çarşamba akşamı atv ekranlarında yayınlanıyor.

Başrollerinde; Burak Özçivit, Didem Balçın, Yıldız Çağrı Atiksoy, Serhat Kılıç, Erkan Avcı ve Seda Yıldız'ın yer aldığı Kuruluş Osman'da; Yıldıray Şahinler, Özge Törer, Emre Basalak, Rüzgar Aksoy, Burak Çelik, Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Buse Arslan, Şeyma Korkmaz, Açelya Özcan, Fatih Ayhan, Ömer Ağan, Ahmet Kaynak, Serdar Kayaokay, Oğuzhan Karbi, Serhat Parıl, Melis Gürhan, Can Bartu Aslan, Burak Alp Yenilmez, Gizem Kala, Recep Çavdar, Rıdvan Uludaşdemir ve Serdar Akülker gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

KURULUŞ OSMAN 97. BÖLÜM ÖZETİ

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu da Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı reyting rekoruna imza atan Kuruluş Osman dizisinin son bölümüne Osman Bey'in 'Ne işler çevirirsin Barkın Bey?" sözü damga vurdu.

OSMAN BEY CEBE'Yİ ELE GEÇİRDİ

Osman Bey, Moğol Komutanı Cebe ve Ramanos'un kurduğu tuzaktan, kurduğu oyunla kurtulur. Cebe'yi ele geçirirken Romanos son anda elinden kaçar. Osman Bey, Cebe'den bütün gerçeği öğrenebilecek midir?

BARKIN'IN FOYASI ORTAYA ÇIKIYOR

Selvi'nin ölümüyle yıkılan Barkın'ın gözü artık hiçbir şey görmez. Herkesi gözden çıkarmıştır. Osman Bey ve Hatunlarına büyük bir tuzak kurma hazırlığındadır.

Barkın Bey'in aklından geçen nedir? Yıllarca büyük hainlikler yapan Barkın Bey'in foyası ortaya çıkmıştır.

Osman Bey Moğol komutanı Cebe'yi yakalayıp obaya getiriyor. Diğer yandan Barkın'ın arkasından iş çevirdiğini anlayan Osman Bey, bunun için Barkın'dan hesap sorar.

Barkın Bey, Osman Bey'in gazabından kurtulabilecek midir?

OSMAN BEY ÇOBANOĞLU ALI BEY'I MAHÇUP EDIYOR

Çobanoğlu Ali Bey oğlunun yaralanma haberinden sonra küplere biner. Osman Bey'e elçisiyle haber yollar. Aktemur'u ve Turgut'u istemektedir. Osman Bey, Ali Bey'i mahcup edecek önemli bir hamlede bulunacaktır. Osman Bey'in hamlesi ne olacaktır?

OSMAN BEY YENIŞEHIR'IN KAPISINDA

Bütün karmaşaya rağmen Osman Bey, Yenişehir fethi için hazırlıkları sürdürmektedir. Romanos, Osman Bey'in elinden kurtulup Yenişehir'e gelmiş savunma hattını güçlendirmeye çalışmaktadır.

Osman Bey'in Yenişehir'deki haber ağı Romanos'un planlarını Osman Bey'e ulaştırabilecek midir?

Romanos, Osman Bey'in Yenişehir'deki gizli örgütlenmesine karşı nasıl bir hamlede bulunacaktır?

Osman Bey ve Alpları, Yenişehir fethi için bütün hazırlıkları tamamlamıştır. Osman Bey yüzünü artık garba dönmüştür.

Hedefi Yenişehir'dir. Devlet olma yolundaki en önemli kapı olan Yenişehir kapıları açılacak mıdır? Osman Bey'i, Yenişehir kapılarında neler beklemektedir?