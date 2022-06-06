İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Haziran 2022 Pazartesi / 7 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,5721
  • EURO
    17,8155
  • ALTIN
    981.854
  • BIST100
    2648.12
  • Haberler
  • >
  • Dizi
  • >
  • Hakim 9. Bölüm full izle! Hakim son bölüm izle 9. bölüm Youtube!
Dizi

Hakim 9. Bölüm full izle! Hakim son bölüm izle 9. bölüm Youtube!

Hakim, 9. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. atv'de yayınlanan Hakim'de 9. Bölüm heyecanı yaşandı. İlk bölümden bu yana izleyenlerin beğenisini toplayan Hakim'in 9. Bölümü'nde Azem'in öğreneceği büyük sır, Ömer'in kucağına bırakılmış bomba olacaktır. Hakim 9. bölümde Ömer Arif Azem'in tehdidi karşısında ne yapacak? İşte Hakim son bölüm izleme linki ve 9. bölüm özeti. Hakim 9. Bölüm full izle Youtube!

6 Haziran 2022 Pazartesi 20:02 - Güncelleme:
ABONE OL

Hakim 9. bölümüyle izleyenlere aksiyon dolu anlar yaşattı. Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel ve Yurdaer Okur'un yer aldığı Hakim'in 9. bölümünde Ömer'in Azem'e söylediği 'Beni de Ayşe'yi öldürdüğün gibi öldürecek misin?' sorusu damga vurdu. Ömer Arif Azem'in dediğini yapacak mı? Hakim 9. Bölüm full izle! Hakim 5. bölümü izlemek için Youtube ve atv bağlantılarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Hakim son bölüm izle Youtube!

HAKİM 9.BÖLÜM İZLE ATV!

Limon Film imzalı dizide, işini yıllar boyunca adaleti sağlamak adına yapan bir hakimin oğlu için yaptıkları gözler önüne seriliyor.

HAKİM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE (9. BÖLÜM)

'Azem'in oğluna, oğlunuz Ozan çarptı!'

HAKİM 9. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Atv'de yayınlanan dizinin ekrana gelen son bölümünde Cevdet ve Ayşe'yi arka arkaya kaybeden Ömer, gücünü kaybetmiş durumdadır. O savaşmayı bırakırsa oğlu nasıl kurtulacak?

Cevdet'in gizli kasasından çıkanlar ve son isteği Ömer'e yeni bir sürpriz olur.

Aklı Ceren'de olan Ozan, Deniz'den ayrılmanın büyük risk olduğunu anlar.

Ömer, yemin ettiği gibi adalete bağlı kalamayacağı, bir katili suçsuz bulması gerektiği, hayatının en zor mahkemesini yönetmeye başlar.

Bu sırada Azem'in öğreneceği büyük sır ise Ömer'in kucağına bırakılmış bomba olacaktır.

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Azem ve Gülbahar aynı anda nezarethanede... Ortak düşmanlarına karşı güçlerini birleştirmeye karar verirler.

Kadir, Cevdet'in Ömer'in karısı Aylin'in ölümüyle ilgili gerçeği ortaya çıkartması Ömer ve Cevdet için geri dönülmez bir sonun başlangıcı olur.

Ayşe'nin eline geçen görüntüler, Metehan'ın suçunu ispatlayacaktır. Azem buna izin vermez. Ozan, bir mafya babasının kızı ile birlikte olmanın ağırlığından kurtulmaya çalışır ama bu o kadar kolay olmayacaktır.

HAKİM KONUSU

İdealist ve dürüst bir Hâkim, oğlunun suça karışmasının ardından, onu koruyabilmek için amansız bir savaşa girer.

Hâkim Ömer Arif Derman, karısının ani ölümünden sonra, oğlu Ozan'la kendine yeni bir dünya kurmaya çalışmaktadır.

Bu dünya Ozan'ın kaza sonucu birini öldürmesiyle alt üst olur...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.