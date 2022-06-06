Hakim 9. bölümüyle izleyenlere aksiyon dolu anlar yaşattı. Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel ve Yurdaer Okur'un yer aldığı Hakim'in 9. bölümünde Ömer'in Azem'e söylediği 'Beni de Ayşe'yi öldürdüğün gibi öldürecek misin?' sorusu damga vurdu. Ömer Arif Azem'in dediğini yapacak mı? Hakim 9. Bölüm full izle! Hakim 5. bölümü izlemek için Youtube ve atv bağlantılarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Hakim son bölüm izle Youtube!

HAKİM 9.BÖLÜM İZLE ATV!

Limon Film imzalı dizide, işini yıllar boyunca adaleti sağlamak adına yapan bir hakimin oğlu için yaptıkları gözler önüne seriliyor.

HAKİM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE (9. BÖLÜM)

'Azem'in oğluna, oğlunuz Ozan çarptı!'

HAKİM 9. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Atv'de yayınlanan dizinin ekrana gelen son bölümünde Cevdet ve Ayşe'yi arka arkaya kaybeden Ömer, gücünü kaybetmiş durumdadır. O savaşmayı bırakırsa oğlu nasıl kurtulacak?

Cevdet'in gizli kasasından çıkanlar ve son isteği Ömer'e yeni bir sürpriz olur.

Aklı Ceren'de olan Ozan, Deniz'den ayrılmanın büyük risk olduğunu anlar.

Ömer, yemin ettiği gibi adalete bağlı kalamayacağı, bir katili suçsuz bulması gerektiği, hayatının en zor mahkemesini yönetmeye başlar.

Bu sırada Azem'in öğreneceği büyük sır ise Ömer'in kucağına bırakılmış bomba olacaktır.

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Azem ve Gülbahar aynı anda nezarethanede... Ortak düşmanlarına karşı güçlerini birleştirmeye karar verirler.

Kadir, Cevdet'in Ömer'in karısı Aylin'in ölümüyle ilgili gerçeği ortaya çıkartması Ömer ve Cevdet için geri dönülmez bir sonun başlangıcı olur.

Ayşe'nin eline geçen görüntüler, Metehan'ın suçunu ispatlayacaktır. Azem buna izin vermez. Ozan, bir mafya babasının kızı ile birlikte olmanın ağırlığından kurtulmaya çalışır ama bu o kadar kolay olmayacaktır.

HAKİM KONUSU

İdealist ve dürüst bir Hâkim, oğlunun suça karışmasının ardından, onu koruyabilmek için amansız bir savaşa girer.

Hâkim Ömer Arif Derman, karısının ani ölümünden sonra, oğlu Ozan'la kendine yeni bir dünya kurmaya çalışmaktadır.

Bu dünya Ozan'ın kaza sonucu birini öldürmesiyle alt üst olur...