6 Haziran 2022 Pazartesi reyting sonuçları: Yasak Elma, Hakim, Survivor All Star reyting sıralaması

6 Haziran 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları takip ediliyor. İzleyiciler, takip ettikleri dizi ve programların izlenme oranlarını gösteren reyting sonuçlarını merak ediyor. Pazartesi akşamı; Ölümün Kıyısında, Yaşamak Güzel Şey, Hakim, Anonim, Survivor All Star, Alparslan: Büyük Selçuklu ve Yasak Elma izleyenleriyle buluştu. Peki Pazartesi reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 6 Haziran 2022 reyting sonuçları

6 Haziran 2022 Pazartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV kanallarında yayınlanan yapımlar reytinglerde yarıştı. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Pazartesi dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

6 HAZİRAN 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

6 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Pazartesi akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birinciliği Alparslan Büyük Selçuklu , İkinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü Yasak Elma aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu , ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu , ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.