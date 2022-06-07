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Medya

6 Haziran 2022 Pazartesi reyting sonuçları: Yasak Elma, Hakim, Survivor All Star reyting sıralaması

6 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı? Pazartesi akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Pazartesi akşamı Kanal D'de Yaşamak Güzel Şey, Atv'de Hakim, Star Tv'de Anonim, FOX Tv'de Yasak Elma, Tv8'de Survivor All Star, TRT1'de Alparslan: Büyük Selçuklu ve Show Tv'de Ölümün Kıyısında reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Pazartesi reyting sonuçlarına göre en çok ne izlendi? İşte 6 Haziran 2022 reyting sonuçları

7 Haziran 2022 Salı 09:37 - Güncelleme:
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6 Haziran 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları takip ediliyor. İzleyiciler, takip ettikleri dizi ve programların izlenme oranlarını gösteren reyting sonuçlarını merak ediyor. Pazartesi akşamı; Ölümün Kıyısında, Yaşamak Güzel Şey, Hakim, Anonim, Survivor All Star, Alparslan: Büyük Selçuklu ve Yasak Elma izleyenleriyle buluştu. Peki Pazartesi reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 6 Haziran 2022 reyting sonuçları

6 Haziran 2022 Pazartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV kanallarında yayınlanan yapımlar reytinglerde yarıştı. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Pazartesi dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

6 HAZİRAN 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

6 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Pazartesi akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birinciliği Alparslan Büyük Selçuklu , İkinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü Yasak Elma aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu , ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu , ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

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