Yasak Elma 145. bölümü ile FOX TV'de ekrana geldi. Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma 145. bölümde Çağatay'ın kardeşi Sedai ortaya çıkar. Doğan ise Sedai'ye bir teklifte bulunarak Çağatay'a miras davası açması durumunda kendisini destekleyeceğini söyler. Peki son bölümde neler yaşandı? İşte Yasak Elma 145. bölüm Full İzleme linki ve Yasak Elma son bölüm özeti.

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in yer aldığı Yasak Elma son bölüm İzleme linki sizlerle...

YASAK ELMA 145. SON BÖLÜM FULL İZLE FOX TV!

Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

YASAK ELMA 145. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Yasak Elma, yeni bölümü ile ekrana geldi.

Handan ortak olmuş, amacına daha da yaklaşmıştır. Yıldız ve Ender'e kök söktürmeye kararlıdır. Handan'ın yeni hamlesi ne olacak?

Handan'ın yeni ortak olması, Yıldız ve Ender'i şaşkına çevirir.

Yasak Elma 145. bölümde Çağatay'ın kardeşi Sedai ortaya çıkar. Doğan ise Sedai'ye bir teklifte bulunarak Çağatay'a miras davası açması durumunda kendisini destekleyeceğini söyler.

Sedai dava açarsa tüm mirasın yarısını alabilecektir.

Çağatay olan bitenin arkasında Doğan'ın olduğunu anlayarak ona ağır bir darbe indirmenin hazırlığını yapar.

Partide Doğan'ın para verdiği bir kadının videosunu yayınlayarak onu rezil eder. Buna çok sinirlenen Doğan, Çağatay'ın ölmesini ister.

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Ender ve Yıldız'ın Handan'dan kurtulmak için yaptıkları planın işe yaradığını düşünürlerken, Handan kendi planını çoktan devreye sokmuştur.

Herkes onun sevgilisi tarafından dolandırıldığını zannetse de gerçek bambaşkadır.

Kızına kendini acındırarak Yıldız ve Ender'in kendisini bu hale getirdiğini söyleyen Handan, planında başarılı olmuştur.

Kumru Yıldız'a annesi için hesap sorar. Doğan da Yıldız'dan şüphelenmeye başlamıştır.

Doğan da, Çağatay'ı Yıldız'ın hayatından tamamen çıkarmak ister.