24 Ağustos 2021 Salı 23:55 - Güncelleme: 24 Ağustos 2021 Salı 23:55

Ada Masalı 10. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un yer aldığı Ada Masalı'nın çekimleri İzmir'in Sığacık köyünde yapılıyor. Ada Masalı 10. bölümde Haziran ve Poyraz, Haziran İkili her şeye rağmen birbirlerine olan aşklarını gizleyemezler. Haziran'ın tek bir isteği vardır. Poyraz'ın artık onu affetmesi. Poyraz, Haziran'ı affedecek midir? Star Tv'de yayınlanan Ada Masalı 10. bölümü izlemek için haberimizdeki Ada Masalı 10. bölüm full izleme Puhutv linkine tıklayın. Ada Masalı 10. bölüm izle Puhutv!

ADA MASALI 10. BÖLÜM İZLE PUHUTV!

Ay Yapım imzalı Ada Masalı'nın yönetmen koltuğunda Ali Bilgin otururken, senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak kaleme alıyor.

ADA MASALI 10. BÖLÜM ÖZETİ

Star Tv'nin sevilen yaz dizisi Ada Masalı 10. bölümde Batu'nun gelişi Haziran ve Poyraz arasında bomba etkisi yaratır. Batu, Zeynep tarafından ikiliyi ayırmak için görevlendirilmiştir.

Batu sinsi planlarını hızlıca hayata geçirmeye başlar. İdil, Poyraz'a olan aşkından vazgeçmek üzereyken aklına gelen fikir ile yeniden harekete geçer. Bu sefer Poyraz'ı kendine aşık edeceğine emindir.

Haziran, Poyraz'ın geçmişini merak etmeye başlar. Onun eskiden nasıl biri olduğuna dair araştırmalara girişir. Haziran, kendini kıskançlık krizlerinin ortasında bulur. Poyraz, Haziran'ın deniz korkusunu yenmek için ona yardımcı olur.

İkili her şeye rağmen birbirlerine olan aşklarını gizleyemezler. Haziran'ın tek bir isteği vardır. Poyraz'ın artık onu affetmesi. Acaba Poyraz, Haziran'ı affedecek midir?

Batu ve Poyraz karşı karşıya gelirler. Kavga kaçınılmazdır. Poyraz sinirlerine hakim olamaz. Başını büyük bir belaya sokar.

Ay Yapım'ın sevilen yaz dizisi Ada Masalı'nın yönetmen koltuğunda Özgür Sevimli otururken, senaryosunu Aksel Bonfil kaleme alıyor. Dizinin genel yönetmenliğini ise Ali Bilgin üstleniyor. 'Ada Masalı', çok farklı iki karaktere sahip olan Haziran (Ayça Ayşin Turan) ve Poyraz'ın (Alp Navruz) yollarının kesişmesiyle doğacak aşklarını konu alıyor.