Baht Oyunu 10.bölüm İzle! Baht Oyunu 10. bölüm full izle Youtube!

24 Ağustos 2021 Salı 21:07 - Güncelleme: 24 Ağustos 2021 Salı 21:07

Baht Oyunu 10. bölüm izleyenleriyle buluşuyor. Kanal D'nin reytinglerde izlenme rekoru kıran dizisi Baht Oyunu 10. bölümde Ada, Ada ve Bora arasında kıskançlık krizi başlıyor. Ada, Meltem'i duştan çıktığını görünce Bora'ya öfkeleniyor. Bora da Ada'nın kıskançlığına seviniyor. Ada ve Bora arasında aşk kıvılcımları alevleniyor. Baht Oyunu 10. bölüm izlemek isteyenler için Youtube ve Kanal D bağlantılarıyla Baht Oyunu 10. bölüm full izleme linki haberimizde yer alıyor. Baht Oyunu 10. bölüm İzle!

BAHT OYUNU 10. BÖLÜM İZLE KANAL D

Baht Oyunu 10. bölümde Ada iz peşinde! Baht Oyunu dizisinin başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel paylaşırken Yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstleniyor. Baht oyunu, her Salı Kanal D'de.

BAHT OYUNU 10. BÖLÜM FULL İZLE (YOUTUBE)

Başrollerinde Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel, İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Funda İlhan, Hande Subaşı ve Altan Erkekli yer aldığı Baht Oyunu 10. bölümde Ada ve Bora arasında bir aşk alevleniyor...

BAHT OYUNU 11. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

Yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu'nun yaptığı ARC Film imzalı dizi Baht Oyunu 10. bölümüyle izleyenlere duygusal ve komik anlar yaşattı. Bölümün ardından 11. bölüm fragmanı da yayınlandı.

BAHT OYUNU 10. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kanal D'nin izlenme rekorları kıran romantik komedi dizisi Baht Oyunu 10. bölümde; Ada ve Bora arasında beklenmedik bir yakınlaşma gerçekleşiyor.

Baht Oyunu 10. bölümde Ada, Meltem'in Bora'ya yakınlaşmaya çalıştığını fark edip ona karşı daha da bilenir. Ada, Meltem'e dair iz sürerken yanı başında Bora'yı bulur.

Ada, Bora'nın evinde Meltem'i bornozla görünce çılgına döner. Bora'yı kıskandığını kendine bile itiraf edemeyen Ada ile Meltem arasında amansız bir yarış başlar. Bora, iki kadın arasındaki savaşın ortasında kalır.

Ada, Meltem'e dair iz sürerken yanı başında Bora'yı bulur. Bora, Meltem konusundaki şüphelerini gidermek için Ada'yla birlikte hareket eder.

Ada, Meltem'i yıldırmak için kurduğu plana Tuğçe'yi dahil eder. Ada'nın planı işler ve ikili Meltem'i şirketten uzak tutmanın bir yolunu bulur. Ada ve Tuğçe'nin çabaları Rüzgar'ın da dikkatinden kaçmaz. Rüzgar, Tuğçe'nin Meltem'e öfkesinin sebebini sorgulamaya başlar.

Baht Oyunu 10. bölümde Ada, Meltem'in foyasını ortaya çıkaracak deliller bulur ve delilleri Bora ile paylaşır.

Sonunda Bora'yı ikna etmeyi başardığını düşünürken işlerin daha da karışacağından habersizdir.

BORA'DAN BEKLENEN HAMLE!

Kıskançlık krizlerine giren Ada sonunda Bora'nın hiç beklenmedik hamlesiyle karşılaşıyor. Bora ve arasında neler olacak?

Baht Oyunu dizisinin başrollerinde; Aytaç Şaşmaz (Bora), Cemre Baysel (Ada), İdris Nebi Taşkan (Rüzgar), Aslı Sümen (Tuğçe), Hande Subaşı (Nergis), Funda İlhan (Belma), Tuğba Çom Makar (Yasemin), Anıl Çelik (Ali), Ozan Dağgez (Evren), İrem Yüksel (Selin), Emrah Ben (Aslan), Suğdem Gözalır (Pırıl), Azra Aksu (Elif) ve Altan Erkekli (Zafer) karakteriyle izleyenlere başarılı bir oyunculuk sergiliyor.

Kanal D'nin yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu'nun yaptığı ARC Film imzalı dizisi "Baht Oyunu" her Salı Kanal D'de!