26 Ağustos 2021 Perşembe 12:26 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 12:26

Kanal D'nin sevilen dizisi Baht Oyunu'nun 11. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Baht Oyunu 11. Bölümde Ada, Rüzgar'ın yeniden kendisine dönmek istemesiyle birlikte neye uğradığına şaşırır. Artık Rüzgar'ı sevmeyen Ada, onu Tuğçe ile barıştırmak için plan yapar. Peki Baht Oyunu 11. Bölümde neler olacak? İşte Baht Oyunu 11. Bölümden ilk fragmanı

BAHT OYUNU 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Ada ile Bora arasındaki aşk alevleniyor...





Ada, Rüzgar ile Tuğçe'yi barıştırmış olmanın sevinciyle Bora'ya sarılıyor. Bu sarılmadan çok etkilenen Bora, gözlerini Ada'nın gözlerinden alamıyor...

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Baht Oyunu son bölümde Ada, Meltem'in Bora'ya yakınlaşmaya çalıştığını fark edip ona karşı daha da bilenir. Ada, Meltem'e dair iz sürerken yanı başında Bora'yı bulur.

Ada, Bora'nın evinde Meltem'i bornozla görünce çılgına döner. Bora'yı kıskandığını kendine bile itiraf edemeyen Ada ile Meltem arasında amansız bir yarış başlar. Bora, iki kadın arasındaki savaşın ortasında kalır.

Ada, Meltem'e dair iz sürerken yanı başında Bora'yı bulur. Bora, Meltem konusundaki şüphelerini gidermek için Ada'yla birlikte hareket eder.

Ada, Meltem'i yıldırmak için kurduğu plana Tuğçe'yi dahil eder. Ada'nın planı işler ve ikili Meltem'i şirketten uzak tutmanın bir yolunu bulur. Ada ve Tuğçe'nin çabaları Rüzgar'ın da dikkatinden kaçmaz. Rüzgar, Tuğçe'nin Meltem'e öfkesinin sebebini sorgulamaya başlar.

Ada, Meltem'in foyasını ortaya çıkaracak deliller bulur ve delilleri Bora ile paylaşır.

Sonunda Bora'yı ikna etmeyi başardığını düşünürken işlerin daha da karışacağından habersizdir.

Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Hande Subaşı, Funda İlhan, Tuğba Çom, Anıl Çelik, Ozan Dağgez, İrem Yüksel, Emrah Ben, Suğdem Gözalır ve Altan Erkekli yer alıyor.

'Baht Oyunu', ilk aşkıyla mutluluğu bulamayan ve sonsuza kadar mutsuz olacağına inanan Ada'nın hikayesidir. Gönlünü çalıştığı şirketin sahibi olan Bora'ya Aşık olan Ada, ilk aşkıyla evlenmezse ömür boyu mutsuz olacağı inancı ile yaşamıştır. Ada için rüyalarda ve aşkta imkansızlık söz konusu değildir.

Başrollerinde Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel, İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Funda İlhan, Hande Subaşı ve Altan Erkekli yer aldığı Baht Oyunu, 11. bölümüyle 31.08.2021 Salı akşamı Kanal D'de...

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