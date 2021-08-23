23 Ağustos 2021 Pazartesi 20:42 - Güncelleme: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 20:42

Kalp Yarası 8. bölüm, izleyenlerle buluştu. Kalp Yarası 8. bölüme Ferit'in "Ben sana güvenmiştim ama yanılmışım" sözü damga vurdu. Ferit, Cesur olarak tanıdığı Baha'nın aslında Ayşe'nin takıntılı aşığı olduğunu öğrendiğinde hayal kırıklığına uğrar. Ferit, Ayşe'yi affedebilecek mi? Kalp Yarası 8. bölümü izlemek isteyenler için Kalp Yarası son bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor. Kalp Yarası 8. bölüm full izle Youtube!

KALP YARASI 8. BÖLÜM İZLE ATV!

Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği, yapımcılığı Süreç Film tarafından üstlenilen dizinin genel hikayesi Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

KALP YARASI 8. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE!

Kalp Yarası, Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

KALP YARASI 8. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası 23 Ağustos 2021 Pazartesi akşamı ekrana geldi.

Kalp Yarası 8. bölümde Ayşe ve Ferit arasında buzlar erimeye başlamışken Baha konağa şoför olarak gelir ve Ayşe'nin dünyası bir anda tepetaklak olur.

Ayşe, Baha'nın bir an önce gitmesini isterken bunun hiç de kolay olmayacağını kısa sürede anlayacaktır.

Sinan, Yaman yüzünden babasından tokat yemiş, gururu ayaklar altına alınmıştır. Sinan'ın bu olayın etkisiyle evden uzaklaşması Leman'ın her şeyi yanlış anlamasına neden olur ve karı koca arasında soğuk rüzgarlar esmeye başlar.

Fırtına'nın kendisini üstünden atmasından sonra bu işin peşine düşen Ferit, Baha'ya adım adım yaklaşamaya başlarken diğer yandan babasının Sinan'a attığı tokat yüzünden babasıyla da karşı karşıya gelir.

Duygularıyla baş edemeyen, öfkesi ve aşkı arasında gelip giden Yaman ise Hande tarafından reddedilmesi ile yanlış bir karara doğru sürüklenir.

Kalp Yarası 8. bölümde Ayşe konağın içine giren Baha yüzünden köşeye sıkışmışken verdiği yanlış bir karar Ferit'le onu hiç beklemediği bir şekilde karşı karşıya getirir. Bu yüzleşme ikilinin ilişkisinde bir dönüm noktası olacak ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Ayşe'ye takıntılı olan Baha, ona daha yakın olmak için Ferit'in şoförü olur. Ferit, Baha'yı "Yeni şoförümüz Cesur" diye Ayşe ile tanıştırır. Ayşe Ferit'e itiraz edip "Bilmediğin şeyler var" dese de durum değişmeyecektir.

Kalp Yarası 8. bölümde Ferit'in yanına şoför olarak giren Baha, arabada Ayşe ile yalnız kaldığında kapıları kilitleyip uzun bir yolculuğa çıkacaklarını söyler.

Ayşe, kendisini arabaya kilitleyen Baha'ya "Ben aşık oldum ona" diyerek Ferit'i sevdiğini söyler. Baha ise "Ben seni o adama bırakmam" diyerek Ayşe'yi tehdit eder. Ayşe, Baha'nın elinden kurtulabilecek mi?

Ayşe, Ferit'e şoförünün aslında Baha olduğunu söyler. Ayşe'nin bunu daha önce kendisine söylemeyişine kızan Ferit, ona karşı güveninin sarsılsığını söyler.

Diğer yandan Ayşe'yi Yaman'ın arabasında gören Ferit, kendine hakim olamaz ve ondan hesap sorar. Ferit'in bu tavrından hoşlanmayan Ayşe "Sen ne demeye çalışıyorsun?" diyerek tepki gösterir.

Ferit, şoförün aslında Baha olduğunu söyleyen Ayşe'ye "Ben sana güvenmiştim. Sen başkaydın, farklıydın, kimseye benzemiyordun.. Ama yanılmışım" diyerek gider. Ayşe, Ferit'e kendini kanıtlayabilecek mi?

Senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Özgül Türküler Akad kaleme alıyor. Yapımını Süreç Film'in üstlendiği ve sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun hikayesinden senaryolaştırılarak ekrana taşınıyor.

Kalp Yarası, Pazartesi akşamı saat 20.00'da Atv'de...

KALP YARASI OYUNCULARI

Atv'de yayınlanan Kalp Yarası dizisinde; Gökhan Alkan (Ferit), Merve Çağıran (Hande Velioğlu), Yağmur Tanrısevsin (Ayşe), Toprak Can Adıgüzel (Yaman Öztürk), Kemal Burak Alper (Taha), Zehra Yılmaz (Betül), İnanç Konukçu (Sinan), Rıza Akın (Hüseyin), Nail Kırmızıgül (İhsan), Melih Çardak (Sadık), Yonca Şahinbaş (Vedia), Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Burçin Abdullah, Naz Sayıner ve Kemal Burak Alper rol alıyor.

KALP YARASI KONUSU

Ferit Sancakzade, Antakya'nın köklü ailelerinden birinin el üstünde tutulan veliahdıdır. Ayşe ise hayatta kendi ayakları üzerinde durmayı başarmış, İstanbul'da yaşayan, hayat dolu bir genç kızdır.