23 Ağustos 2021 Pazartesi 14:57 - Güncelleme: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 14:57

Aşk Mantık İntikam 10. bölümde neler yaşanacak? sorusunun yanıtı, son bölümü izleyenler tarafından merak ediliyordu. Aşk Mantık İntikam 10. bölüm fragmanı yayınlandı. FOX Tv'de yayınlanan romantik komedi dizisi Aşk Mantık İntikam'ın 10. bölüm fragmanında Çınar ve Çağla, Ozan ile Esra'yı kazanmak için çabalamaya karar verir. Peki iki kardeş, Esra ve Ozan'ın yeniden beraber olduklarını öğrenecekler mi? İşte Aşk Mantık İntikam 10. bölümden ilk fragman

AŞK MANTIK İNTİKAM 10. BÖLÜM FRAGMANI





Yapımını No: 9 Productions'un üstlendiği Aşk Mantık İntikam dizisinin yönetmenliğini Murat Öztürk üstlenirken senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal kaleme alıyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM 10. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Aşk Mantık İntikam 10. bölüm fragmanında Esra, Ozan ile yeniden bir araya geldiği için korkmaya başlamıştır. Ozan ise artık korkmaması gerektiğini, yanında kendisinin olduğunu söyler. Diğer yandan Ozan'a olan aşkına karşılık bulamayan Çağla, onu kaybetmemek için savaşmaya başlar.

Çağla, Esra ve Ozan'ın yeniden bir araya geldiğini öğrenince ne yapacak?

Aşk Mantık İntikam yeni bölümüyle her Cuma 20.00'de FOX'ta.

Başrollerinde Burcu Özberk ve İlhan Şen'in rol aldığı Aşk Mantık İntikam dizisinde; Burak Yörük, Melisa Döngel, Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz gibi başarılı oyuncular yer alıyor.