23 Ağustos 2021 Pazartesi 23:46 - Güncelleme: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 23:46

Aşkın Tarifi 11. bölümü izleyenleriyle buluştu. Kanal D'nin, başrollerini Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün paylaştığı, yapımını NTC Medya- Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği yeni dizisi Aşkın Tarifi 11. bölümde Fırat, Naz'ı kıskandırmaya çalışıyor... Fırat'ın peşine düşen Naz hiç ummadık bir görüntü ile karşılaşır. Öte yandan herkesin aşk hayatı da hareketlidir. İşler karışır. Aşkın Tarifi 11. bölüm full izle!

AŞKIN TARİFİ 11. BÖLÜM İZLE FULL!

Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün başrolünü paylaştığı dizinin kadrosunda Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Onur Yakıcı ve Batuhan Bayır gibi isimler yer alıyor.

AŞKIN TARİFİ 11. SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Aşkın Tarifi 11. bölümde Fırat'ın parayı nereden aldığı açığa çıkınca hem Naz hem de aile cephesinde fırtınalar kopacak. Fırat'ın yaptıklarından dolayı ona güvenmemesine rağmen Naz'ın aşkı yine ağır basacak. Taylan, Naz ile Fırat'ın var olan bağını kökünden yok etmek için yeni planlar içinde olacak.

Fırat'ın hayatı kabusa dönüyor!

Fırat, baş gösteren sağlık durumu yüzünden çok büyük bir zorluğun içine girecek. Acaba bu durumu saklamaya becerebilecek mi? yoksa Naz'la yepyeni bir uçurumun kıyısına mı gelecek?

Yönetmen koltuğuna Deniz Koloş'un oturduğu, proje yaratıcı yapımcılığını Birsel Çıkıncı'nın yaptığı, senaryosunu Leyla Oter ve Doruk Erengül kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan'ın yanı sıra Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Onur Yakıcı ve Batuhan Bayır yer alıyor.