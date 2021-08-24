23 Ağustos 2021 Pazartesi reyting sonuçları: Seksenler, MasterChef ve Aşkın Tarifi reyting sıralaması

24 Ağustos 2021 Salı 09:22 - Güncelleme: 24 Ağustos 2021 Salı 09:22

23 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları merak ediliyor. Pazartesi akşamı Star Tv'de Eyvah Eyvah 2, Tv8'de Masterchef Türkiye 2021, Atv'de Kalp Yarası, Show Tv'de Güldür Güldür Show, Kanal D'de Aşkın Tarifi, FOX Tv'de Pilav Üstü Aşk, TRT1'de Seksenler dizisi izleyenleriyle buluştu. Peki Pazartesi reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 23 Ağustos 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte Pazartesi dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

23 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

23 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Pazartesi akşamının reyting sonuçlarında ise Total'de 1.sırada ATV'de ekrana gelen "Kalp Yarası", 2. sırada TV8'de ekrana gelen "Masterchef Türkiye", 3.sırada "Fox Ana Haber" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye", 2.sırada "Kalp Yarası" 3.sırada "Fox Ana Haber" yer aldı.