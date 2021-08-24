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Dizi

Kalp Yarası 9. bölüm fragmanı yayında! Kalp Yarası 9. bölümde neler olacak?

Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın 9. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Kalp Yarası 9. bölümde Ferit, Ayşe'ye 'Benden gitmenden korkuyorum' diyor. Baha ise Ferit'e 'Hani size 'bir gönül meselem var' demiştim...' diyerek, sevdiği kişinin Ayşe olduğunu söylemeye hazırlanıyor. Peki Kalp Yarası 9. bölümde neler olacak? İşte Kalp Yarası 9. bölümden ilk fragman.

24 Ağustos 2021 Salı 10:46 - Güncelleme: 24 Ağustos 2021 Salı 10:46
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Kalp Yarası 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'de yayınlanan Kalp Yarası 9. bölüm fragmanında Ayşe ve Ferit, herkesten uzak bir yerde baş başa vakit geçiriyor. Duygusal konuşmaların yaşandıüğı fragmanda Ferit, Ayşe'yi kaybetmekten korktuğunu dile getiriyor. Diğer yandan Azade, Leman'a "Annenin yanına git" diyerek kapıyı gösteriyor. İşte Kalp Yarası 9. bölüm fragmanı

KALP YARASI 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

"Benden gitmenden korkuyorum"

Kalp Yarası, Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

Senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Özgül Türküler Akad kaleme alıyor. Yapımını Süreç Film'in üstlendiği ve sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun hikayesinden senaryolaştırılarak ekrana taşınıyor.

Kalp Yarası, Pazartesi akşamı saat 20.00'da Atv'de...

KALP YARASI KONUSU

Ferit Sancakzade, Antakya'nın köklü ailelerinden birinin el üstünde tutulan veliahdıdır. Ayşe ise hayatta kendi ayakları üzerinde durmayı başarmış, İstanbul'da yaşayan, hayat dolu bir genç kızdır.

Ailesinin tercihi Varoğlu Ailesi'nin kızı Hande ile evlenmek üzere olan Ferit, düğün öncesi gerçeklerle yüzleşir ve dünyası altüst olur. İhanetle sarsılan Ferit'in yolu, Ayşe'yle kesişir. İkili, tesadüfi tanışmalarının ardından kendilerini zorlu bir evlilik oyununun içinde bulurlar.

Medeniyetlerin beşiği olan kadim bir toprakta, Antakya'da geçen hikâye, dostluğun aşkla, geçmişin gelecekle, tutkunun sabırla sınanmasıyla gerçek bir aşk hikâyesine dönüşür.

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