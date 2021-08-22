22 Ağustos 2021 Pazar 23:50 - Güncelleme: 22 Ağustos 2021 Pazar 23:50

İkimizin Sırrı 3. bölüm izleyenleriyle buluştu. Başrollerinde Leyla Feray ve Aras Aydın'ın yer aldığı İkimizin Sırrı, 3. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. İkimizin Sırrı 3. bölümde Alp, Neva'nın kızını kurtarabilmek için kendini ateşe atar. Korhan, kızı elinden alan Alp'in peşine düşer. Alp'in başı beladan kurtulacak mı? Alp, Neva'ya neden yardım ediyor? Youtube ve Atv kanallarından İkimizin Sırrı 3. bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor. İkimizin Sırrı 3. bölüm full izle Atv!

İKİMİZİN SIRRI 3. BÖLÜM FULL İZLE ATV!

Bir anne-kızın hayatta kalma mücadelesini ekranlara getirecek olan dizi İkimizin Sırrı'nın yayın tarihi belli oldu. Başrollerinde Leyla Feray ve Aras Aydın'ın yer aldığı, yapımcılığını Üs Yapım'ın üstlendiği atv'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı, izleyenleri ekran başına kilitliyor.

İKİMİZİN SIRRI 3. BÖLÜM İZLE YOUTUBE!

İkimizin Sırrı dizisinin oyuncu kadrosunda; Leyla Feray, Aras Aydın, Dolunay Soysert, Tülay Günal, Engin Alkan, Bestemsu Özdemir, Ceyhun Mengiroğlu, Irmak Örnek, Deniz Hamzaoğlu, Ahsen Türkyılmaz, Sacide Taşaner, Tarık Uğur Özenbaş ve Mina Koyuncular yer alıyor.

İKİMİZİN SIRRI 3. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İkimizin Sırrı 3. bölümüyle 22 Ağustos 2021 Pazar akşamı Atv'de ekrana geldi.

İkimizin Sırrı 3. bölümde Neva'nın test sonuçları olumlu çıkınca kızını kurtarmak için Alp'ten avans alır. Fakat hiçbir şey düşündüğü kadar kolay olmaz.

Yasadışı işindeki anlaşması bozulan Korhan zor durumda kalınca Neva'yı daha da sıkıştırır.

Neva eli silahlı adamlar arasında çaresiz kaldığında hiç ummadığı bir yerden yardım alır.

İkimizin Sırrı 3. bölümde Alp kendisini ateşin ortasına atmıştır. Bu mücadele Alp ve Neva'yı yaklaştırırken Korhan ile Alp arasındaki tehlikeli bir savaşın başlangıcı olur.

İKİMİZİN SIRRI KONUSU

Bir anne-kız hikayesiYedi yaşındaki kızı Hayal (Ahsen Türkyılmaz) ile ayakta kalma mücadelesi veren Neva Canpolat (Leyla Feray), biricik kızını masallarla, oyunlarla hayatın güzelliğini ve umudu aşılayarak büyütmektedir. Ancak anne-kızın mutlu dünyası peşlerine düşen karanlık adamlarla sarsılır. Zor bir hayat sürdüren Neva ile Hayal'in yolu bir trafik kazasında Alp Karahun (Aras Aydın) ile kesişir.

Yıllardır hayalini kurduğu mekânın açılışıyla uğraşan Alp'in hayatı ise tam yoluna girecekken geçmişten gelen bir figür ile sarsılır, hayatı alt üst olur.

Yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın yaptığı ÜS Yapım imzalı İkimizin Sırrı'nın yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş otururken, senaryosu ise Özen Yula'ya ait.