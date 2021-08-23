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Medya

22 Ağustos 2021 Pazar reyting sonuçları: Masterchef, Hükümet Kadın 2, İkimizin Sırrı reyting sıralaması

22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları merak ediliyor. Pazar akşamı Star Tv'de Hükümet Kadın 2, Tv8'de Masterchef Türkiye 2021, Atv'de İkimizin Sırrı, Show Tv'de Korkusuz Korkak, Kanal D'de Savaş Gemisi, FOX Tv'de Sen Çal Kapımı, TRT1'de Seneye Bu Zamanlar dizisi izleyenleriyle buluştu. Peki Pazar reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 22 Ağustos 2021 reyting sonuçları

23 Ağustos 2021 Pazartesi 09:16 - Güncelleme: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 09:16
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22 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Pazar akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Pazar akşamı yayınlanan; Sen Çal Kapımı, Savaş Gemisi, Hükümet Kadın 2, İkimizin Sırrı, Seneye Bu Zamanlar, Korkusuz Korkak ve Masterchef Türkiye 2021 reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 22 Ağustos 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte Pazar dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

22 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

22 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Pazar akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birinciliği MasterChef Türkiye, ikinciliği İkimizin Sırrı, üçüncülüğü FOX Ana Haber aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada Fox Ana Haber Haftasonu, üçüncü sırada İkimizin Sırrı yer aldı.

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