23 Ağustos 2021 Pazartesi 17:17 - Güncelleme: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 17:17

2022 memur zammı için yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisi için üzerinde çalışılan yeni zam teklifi belli oldu. Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Peki, 2022 memur zammı ne kadar oldu? İşte 2022 ve 2023 memur zam oranları

Memur ve memur emeklisi maaşlarına 2022 ve 2023 memur zam oranları ile sosyal ve mali haklar için 6. Dönem toplu sözleşme görüşmeleri sona erdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022-2023 memur zam oranlarına dair görüşmenin ardından açıklama yaptı. Peki, 2022 memur zammı ne kadar oldu? En düşük memur maaşı ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

Bakan Bilgin açıklamasında, "Büyük bir uzlaşma ile buraya geldik. Bütün milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Yaptığımız sözleşmenin kıymetini anlamamız için göz önünde tutmamız gereken bir husus var. Bunun hangi şartlarda, hangi konjonktürde imzalandığı gerçeğini göz ardı etmemeliyiz. Türkiye tarihinde görülmemiş yangınlar, sel felaketleriyle karşı karşıya kaldık. Ülkemiz çok şükür devlet yurttaşının yanında olduğunu gösterdi. Devletimizin bu mücadelesi maddi kıstaslarla değerlendirilmeyecek bir konudur." ifadelerini kullandı.

2022 MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?

Bakan Bilgin, açıklamasında "2022'nin ilk yarısı için yüzde 5 + enflasyon farkı, ikinci yarısı için yüzde 7 + enflasyon farkı. Yani yüzde 12 diyebiliriz 2022 yılı için. 2023 için bugüne kadar verilmemiş bir orandan yüzde 8'lik bir farkı verdiğimizi söylemek istiyorum. İkinci kısmı için ise yine yüzde 6'lık bir artış olacak. 2023 için yıllık yüzde 14 artış yaptığımızı söyleyebilirim." dedi.

Böylelikle, memur ve memur emeklisi maaşlarına

2022'nin ilk yarısı için yüzde 5 + enflasyon farkı

2022'nin ikinci yarısı için yüzde 7 + enflasyon farkı

2023'ün ilk yarısı için yüzde 8

2023'ün ikinci yarısı için yüzde 6 oranında zam yapıldı.

2022 VE 2023 MEMUR ZAM ORANLARI

Yeni zam oranlarının ise 7+8 ve 8+7 olması bekleniyor. Ancak müzakerelerle bu oranla 1 ya da 2 puan daha artabilir.

UNVAN - DERECE Ocak Temmuz

Vali 14.835 16.089

Genel müdür (1/4) 14.917 16.177

Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.862 8.526

Memur (Lisans - 9/1) 4.866 5.277

Öğretmen (1/4) 6.074 6.587

Kaymakam 1. sınıf (1/4) 13.671 14.826

Başkomiser (3/1) 7.858 8.522

Polis memuru (8/1) 6.883 7.465

Uzman doktor (1/4) 9.337 10.126

Hemşire (Lisans - 5/1) 5.893 6.391

Mühendis (1/4) 8.025 8.703

Teknisyen (Lise - 11/1) 5.063 5.491

Araştırma görevlisi (7/1) 7.621 8.265

Vaiz (1/4) 6.311 6.844

Avukat (1/4) 7.663 8.311

En düşük memur maaşı 4.500 4.880

Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan

kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu

2 çocuk yardımı esas alınmıştır

2022 MEMUR ZAMMI TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sendikalar; tekliflerini, temsilcilerini ve Hakem Kurulu üye listelerini 14 Temmuz'a kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na iletecek.

Taraflar arasındaki ilk görüşme 2 Ağustos'ta yapılacak. Son toplu sözleşme görüşmelerinde 2020 yılı için yüzde 4 artı 4, 2021 yılı için yüzde 3 artı 3 zam yapılması konusunda anlaşma sağlanmıştı.

Kamu görevlilerinin aldığı zamma enflasyon farkı da ekleniyor

Memur ve memur emeklisi zammı ne kadar oldu?