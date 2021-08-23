23 Ağustos 2021 Pazartesi 16:23 - Güncelleme: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 16:23

Memur zamları belli oldu mu? sorusunun cevabı memur ve memur emeklileri tarafından merak ediliyor. Memur zammı son dakika... 2022 ve 2023'teki maaş artışlarının belirlendiği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sona erdi. Buna göre en düşük memur maaşı ne kadar olacak? 2022 memur zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? İşte Memur zammı ile ilgili son dakika haberi...

MEMUR ZAMLARI BELLİ OLDU MU?

Milyonların gözü memur sendikaları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında yürütülen toplu sözleşmeye çevrildi.

4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki maaş artışlarının belirlendiği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sona erdi. Memur emeklisi ve memur zammı için hükümet tarafından yapılacak olan yeni zam teklifi belli oldu.

Memur ve memur emeklilerinin merakla beklediği zam oranı belli oldu.



Toplu sözleşme ile iki yıllık zam oranları belli olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge ile ilgili de yeni bir müjde verdi.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin memur zammına ilişkin son dakika açıklama yaptı.

Memur ve memur emeklilerinin merakla beklediği zam oranı belli oldu. Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

İŞTE YENİ ZAM ORANLARI

Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin zam oranına ilişkin açıklama yaptı.

Bilgin'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Sendikalarla uzlaşmak kolay bir iş değil. Büyük bir uzlaşmayla buraya geldik. Genel hususlar konusunda uzlaşmaya vardık.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Yeni zam oranlarının ise 7+8 ve 8+7 olması bekleniyor. Ancak müzakerelerle bu oranla 1 ya da 2 puan daha artabilir.

3 BİN 600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Sözleşme kapsamında 3 bin 600 ek gösterge meselesi çalışma grubuyla tamamlanacak. Sözleşme kapsamı içinde tamamlanacaktır. Çalışmamızı yaptıktan sonra, kanun çıkarılması gerekiyor.

Sözleşmeli çalışanlar için 3+1 ilkesini benimsedik. O konuda yerel yönetimlerin çalışanlarına haksızlığını gidermek için çalışmaların yapıldığını ifade etmek isterim.

EK GÖSTERGE MÜJDESİ

Ek gösterge konusunda da önemli gelişme var. Yapılacak düzenleme ile tüm kamu çalışanlarının ek gösterge sorunu tarihe karışacak. Diğer ünvanlarda da ek gösterge düzeltilmesi yapılarak tüm kamu çalışanlarına müjde verilecek.

KİM, NE TALEP ETMİŞTİ?

Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl birlikte hareket eden Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, ortak talepler belirlemiş ve hükümetten taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulunmuştu.

Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 artış talep etti.

Hükümet, 2022 için yüzde 5 artı yüzde 6, 2023 içinse yüzde 6+6 ve enflasyon farkı teklifinde bulunmuştu.