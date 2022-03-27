Adı Sevgi, 3. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıkıyor. Atv ekranlarının yeni dizisi Adı Sevgi'nin başrollerinde Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş yer alıyor. Dizide; Mesleğine tutkuyla bağlı genç lise öğretmeni Elif Türkkan'ın öğrencilerine kol kanat germesi gözler önüne seriliyor. Adı Sevgi atv canlı izleme bağlantısına haberimizden ulaşabilirsiniz. Adı Sevgi 3 bölüm full izle!

Adı Sevgi, 3. bölümüyle saat 20.00'da atv'de...

Yapımcılığını Koliba Film/Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Sadullah Celen'in üstlendiği dizinin senaryosunu Filiz Alpgezmen ve Murat Can Tura kaleme aldı. Müzikleri ise Kalan Müzik/Engin Arslan yaptı.

Yunus Emre Yıldırımer'in başrolü Gizem Güneş ile paylaştığı "Adı Sevgi" dizisinde; Fatih Al, Nihan Büyükağaç, Mehtap Bayri, Okday Korunan, Hande Kaptan, Asya Kasap, Mert Doğan, Serpil Gül, İlker Sami Kılıç, Asena Keskinci, Esat Polat Güler, Kürşat Demir, Ece Koroğlu, Cenk Hakan Köksal, Lara Domaç, Sıla Korkmaz, Arzu Güler, Bora Kırkım, Ozan Güçlü ve Berfu Öngören gibi isimler yer alıyor.

ADI SEVGİ 3. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Elif'in tayini, Zeynep için büyük bir yıkım olur. Elif itiraz hakkını kullanarak Sarpça'da kalma mücadelesine devam ederken, öğrencileri de ondan habersiz hummalı bir çalışma içine girerler.

Emir ise gizli desteğiyle, okulda Elif için büyük bir fırsat ayarlamayı başarır. Ancak karar Elif'in okula gelip kendisini savunmasına bağlıdır.

Zeynep, yaşadığı kayıp gecenin etkisiyle büyük bir karanlığa gömülmüştür. Elif onun yaşadıklarından habersiz ona umut olmaya çalışır.

Gülendam ise Zeynep'in bu halinin gerçek nedenini bildiğinden vicdan azabı çekmektedir.

Herkesin Elif için seferber olması, Baykaraların bütün çabalarını boşa çıkartmak üzeredir. Ancak Ekrem ve Macide, Elif'in yoluna bir taş daha koymak için gözlerini karartırlar.

Elif'in okula gidişi Baykaralar tarafından engellenirken, Emir yine Elif'i yalnız bırakmaz.

Emir ve Ekrem karşı karşıya geldiğinde, Ekrem bir seçim yapmak zorunda kalır. Ekrem'in seçimi Volkan'ı çileden çıkarır.

ADI SEVGİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

"Adı Sevgi", hayallerinin ve umutlarının peşinden koşan mesleğine aşık genç bir öğretmenin, kararlılık, sevgi ve fedakarlıkla verdiği amansız mücadeleyi, öğrencilerde, ailelerde ve bütün kasabada yarattığı değişimi anlatıyor.

Adı Sevgi dizisi oyuncuları ve konusu