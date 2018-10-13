Ah Kalbim 264. son bölüm (265.Bölüm) Kanal7 izle Ah Kalbim dizisi 266.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı

Ah Kalbim dizisi izle 266.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Ah Kalbim 264. son bölüm (265.Bölüm) Kanal7 izleme linki oyuncu kadrosu ve hikayesi ile ilgili tüm detaylar star.com.tr'de. Ekranların sevilen dizisi Ah Kalbim bu akşam yepyeni bir bölüm ile ekrana geliyor. Her yeni bölümü ile büyük ilgi toplayan Ah Kalbim dizisi bu haftaki 264. son bölüm (265.Bölüm) ardından yeni bölüm fragmanı yayına girmesi bekleniyor. Dizi izleyicileri Ah Kalbim dizisi 265. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayına gireceğini merak ederken son bölümde yaşanan tüm gelişmeleri ve detayları bu haberimizde derledik. Aşk, intikam, dram yüklü senaryosu ile izleyenleri kendine hayran bırakan Ah Kalbim dizisi 264. son bölüm (265.Bölüm); Abhi Pragya’nın, Munni olmadığını kanıtlamak için elinden geleni yapar. Ona bir sari seçer ve bu sayede sırtında beninin olup olmadığını anlamak ister. Munni ise geçirdiği kaza sonrası halen hastanede yatmaktadır. Tanu ayağını burktuğu için hastaneye gider ve orda Munni’yle karşılaşır. Böylece Mera evindeki kadının Munni değil Pragya olduğunu anlar ve şok olur. Abhi Pragya için romantik bir plan yapar. İkili yakınlaşınca Abhi Pragya’nın sırtındaki beni görür ve onun gerçek Pragya olduğunu sonunda anlar. Tanu ise hastanede Munni’yle karşılaşınca Aliya’yı arayıp Pragya’nın yaşadığı haberini verir. Aliya buna inanmaz istemese de Tanu her şeyi kanıtlar. Aliya ne yapacağını şaşırır. Hastaneye gitmek için evden çıkarken Pragya’yla karşılaşır. Pragya Aliya’yı telaşlı görünce bazı şeyleri sorgulamaya başlar. Aliya Pragya’nın sorularını yantısız bırakıp Tanu’nun yanına gider. İkilinin bazı planları vardır. Bomba etkisi yaratan tanıtımları ve oyuncu kadrosuyla adından sıkça söz ettiren Ah Kalbim dizisi izle 266.yeni bölüm fragmanı ve 264. son bölüm (265.Bölüm) izleme linki star.com.tr'de.

AH KALBİM DİZİSİ 264. SON BÖLÜMÜNDE AHİ PRAGYA’NIN YAŞADIĞINI ÖĞRENİYOR



Abhi Pragya’nın, Munni olmadığını kanıtlamak için elinden geleni yapar. Ona bir sari seçer ve bu sayede sırtında beninin olup olmadığını anlamak ister. Munni ise geçirdiği kaza sonrası halen hastanede yatmaktadır. Tanu ayağını burktuğu için hastaneye gider ve orda Munni’yle karşılaşır. Böylece Mera evindeki kadının Munni değil Pragya olduğunu anlar ve şok olur.

AH KALBİM DİZİSİ 264. SON BÖLÜM FRAGMANI





Abhi Pragya için romantik bir plan yapar. İkili yakınlaşınca Abhi Pragya’nın sırtındaki beni görür ve onun gerçek Pragya olduğunu sonunda anlar. Tanu ise hastanede Munni’yle karşılaşınca Aliya’yı arayıp Pragya’nın yaşadığı haberini verir. Aliya buna inanmaz istemese de Tanu her şeyi kanıtlar. Aliya ne yapacağını şaşırır. Hastaneye gitmek için evden çıkarken Pragya’yla karşılaşır. Pragya Aliya’yı telaşlı görünce bazı şeyleri sorgulamaya başlar. Aliya Pragya’nın sorularını yantısız bırakıp Tanu’nun yanına gider. İkilinin bazı planları vardır. Bu planlar sayesinde Pragya ailenin gözünden düşecek ve yaka paça evden atılacaktır. Tanu ve Aliya ne planlıyor?



Zıt karakterleri ile dikkat çeken iki kız kardeşten en büyüğü Pragya’dır… Pragya kardeşinin aksine çok sorumluluk sahibidir. Annesinin onları ne kadar zor şartlar altında büyüttüğünün farkındadır. Annesi ve kardeşine baktığı için evlilik fikrine karşıdır. Bülbül’ün ise aklı bir karış havada, tek isteği güzel kıyafetler giyip gezmektir. Bülbül aynı zamanda Rockstar olan Abhi’nin hayranıdır. Onun konserine gider ve tanışma fırsatı yakalar. Pragya ise Abhi’nin kendini beğenmiş tavrından hiç hoşlanmaz ve kardeşine zarar vermesinden korkar. Ancak bu ikilinin yaşadıkları küçük tartışmalar, Abhi ve Pragya arasında yaşanacak büyük aşkın işareti olduğunun kimse farkında değildir.



Kendisini kızlarına adayan Sarla’nın ise en büyük arzusu iki kızının mutlu bir evlilik yapmasıdır. Ancak Pragya bu konuda pek şanslı değildir. Bülbül güzelliği ile tüm herkesi etkilerken, Pragya onun gölgesinde kalır.



İki kız kardeşin aşkları ve umutlarının konu edildiği ‘Ah Kalbim’ hafta sonu 20:30’da Kanal 7 ekranlarında…

AH KALBİM DİZİSİ 265. BÖLÜM FRAGMANI







KUMKUM BHAGYA – AH KALBİM DİZİSİ KÜNYESİ



Orijinal Adı: Ah Kalbim – Kumkum Bhagya

Yapım Yılı:2014

Yönetmen: Sameer Kulkarni, Sharad Pandey

Yapımcı: Ekta Kapoor

Senaryo: Anil Nagpal

Oyuncular: Sriti Jha, Mrunal Thakur, Shabbir Ahluwalia, Supriya Shukla, Daljeet Soundh, Arjit Taneja, Faisal Rashid, Ankit Mohan, Madhu Raja

Ülke: Hindistan

Tür: Romantik-Drama







KUMKUM BHAGYA – AH KALBİM DİZİSİ OYUNCULARI ve ROLLERİ



Sriti Jha:

Pragya Abhishek Mehra karakterini canlandırmaktadır.

Mrunal Thakur:

Bulbul Arora rolünü canlandırmaktadır.

Shabbir Ahluwalia:

Abhishek Prem Mehra yani Abhi karakterini canlandırmaktadır.

Daljeet Soundh:

Daljeet Mehra (Daadi) rolündedir. Abhi, Aaliya, Aakash ve Raj’ın büyük annesidir.

Supriya Shukla:

Sarla Arora rolündedir. Pragya ve Bulbul’un annesidir.

Arjit Taneja:

Purab Khanna rolündedir. Abhi’nin arkadaşıdır.

Shikha Singh:

Aaliya Prem Mehra rolündedir. Abhi’nin kardeşidir.

Leena Jumani:

Tanushree Dasgupta (Tanu) rolündedir. Aliya’nın arkadaşıdır.

Nikhil Arya:

Nikhil Sood rolündedir.

Zareena Roshan Khan:

Indu Suri (Daasi) rolündedir.

Swati Anand:

Mitali Raj Mehra rolündedir. Raj’ın eşidir.

Anurag Sharma:

Raj Ajay Mehra rolündedir. Mitali’nin kocasıdır.

Aditi Rathore:

Rachna Aakash Mehra rolündedir.

Ankit Mohan:

Aakash Ajay Mehra rolündedir. Rachana’nın kocasıdır.

Roma Lavani:

Tanu’nun annesi rolündedir.

Bobby Khanna:

Tanu’nun babası rolündedir.

Shivani Soopuri:

Pammi Ajay Mehra (Taiji) rolündedir.

Gagan:

Champak Trivedi rolündedir.

Madhu Raja:

Daljeet Arora rolündedir. Bulbul ve Pragya’nın büyük annesidir.