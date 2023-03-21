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Dizi

Aile 3. Bölüm izle full HD tek parça! Aile dizisi 3. bölüm izle kesintisiz!

Aile dizisi 3. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Show Tv'de ekrana gelen dizinin yeni bölümünde yaşanan olaylar izleyiciyi yine ekran başına kilitledi. Aile 3. bölümde Aslan ve Devin birbirini daha yakından tanımaya karar verir. Fakat yaşanacak tatsız bir olay, Devin'i Aslan'ın karanlık tarafıyla tanıştırır. Peki şimdi ne olacak? Aile 3. Bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Aile 3. Bölüm izle full HD tek parça!

21 Mart 2023 Salı 20:02 - Güncelleme:
Aile 3. Bölüm izle full HD tek parça! Aile dizisi 3. bölüm izle kesintisiz!
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Show Tv'nin yeni dizisi Aile, 3. Bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı başrollerinde buluşturan Aile dizisinin 3. bölümünde aksiyon dolu anlar seyirciyi heyecanlandırdı. Aile 3. bölümde Aslan'ın Hülya'ya söylediği "Birisi gelip o tapındığın gücü elinden alacak diye ödün kopuyor!" sözleri dikkat çekti. İşte Aile 3. Bölüm izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar... Aile 3. Bölüm izle full HD tek parça!

AİLE 3. BÖLÜM İZLE!

Aile dizisi Salı akşamı Show TV'de 20.00'de..

AİLE 3. BÖLÜM ÖZETİ

Show Tv'de yayınlanan Aile dizisi, aksiyonu yüksek bir bölümle ekrana geldi. Cihan'ın Devin'in kliniğine 'Sadık' ismiyle gittiği yeni bölümde ikilinin karşı karşıya geleceği sahnelere dair merakı yükseltti.

Aile 3. bölümüyle izleyiciyi yine ekran başına kilitledi. Yeni bölümde; Evlilik teklifinden haberdar olan Hülya, ailesini korumak adına Aslan ve Devin için bir evlilik sözleşmesi hazırlatır. Bu sözleşme onu Aslan'la karşı karşıya getirirken; diğer taraftan Aslan'ı bu evlilik için kendi önlemini almaya itecektir.

Devin'in evlenme teklifinden sonra Aslan ve Devin, birbirlerini daha yakından tanımaya karar verirler. Çiftlikte çıkan bir kriz, Aslan'ı Devin'in içindeki potansiyelle; ertesi gece yaşanacak tatsız bir olay ise Devin'i Aslan'ın karanlık tarafıyla tanıştırır. Yaşananlar, Aslan ve Devin'in ilişkilerini sorgulamalarına neden olsa da ikisi de birbirine karşı koyamaz.

Belgesel projesi için Ati'nin İbo'yla anlaştığını öğrenen Aslan, ikilinin ortaklığını bozmak için harekete geçerken bu durum bir savaşın fitilini ateşler.

Hülya'nın gizli yönlendirmesi ile Devin, kliniğinde beklenmedik bir ziyaretçiyi ağırlar: Cihan. Bu ziyaretin sebebi Devin'i büyük bir kararın eşiğinde bırakır. Cihan'ın bir psikoloğa ihtiyacı vardır.

Evlilik teklifinden haberdar olan Hülya, ailesini korumak adına Aslan ve Devin için bir evlilik sözleşmesi hazırlatır. Bu sözleşme onu Aslan'la karşı karşıya getirirken; diğer taraftan Aslan'ı bu evlilik için kendi önlemini almaya itecektir. Ancak Devin'in inandığı tüm değerlerini yerle bir edecek bu önlem, ikilinin ilişkisini büyük bir sınavdan geçirecektir.

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo'nun yazdığı, Ahmet Katıksız'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Aile dizisi 3. bölümüyle izleyiciyle buluştu.

Hikayenin giderek açılacağı, Aslan ve Devin arasındaki aşkın alevleneceği ve aile cephesindeki olayların daha da karışıp gün yüzüne çıkmaya başlayacağı yeni bölüm seyirciyi yine ekran başına kilitledi.

AİLE DİZİSİ OYUNCULARI

Aile dizisinin oyuncu kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yanı sıra Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer yer alıyor.

Aile 3. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Yayınlanan 2 bölümüyle de büyük beğeni toplayan ve reytinglerde 1. sıraya yerleşen Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım'ın dizisi 'Aile'nin 3.bölümünden yeni tanıtım paylaşıldı. Yayınlanan tanıtımda Soykanların babaannesi Seher'in (Emel Göksu) ortadan kaybolmasıyla tüm aile onu bulmak için seferber olur. Devin'in (Serenay Sarıkaya) de olduğu aile ortamında geçen bir konuşmada Hülya'nın (Nur Sürer) evlilikle ilgili sözleri üzerine Devin, Aslan'a (Kıvanç Tatlıtuğ) evlenme teklif ettiğini söyler. Elinde çiçeklerle Devin'in karşısına geçen Cihan'ın (Nejat İşler) Devin'in 'Neden ben' sorusuna verdiği 'Çünkü yasağız birbirimize' cevabı ikili arasında neler olacağı sorusunu akıllara getiriyor.

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