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Medya

21 Mart reyting sonuçları: Ben Bu Cihana Sığmazam, Gecenin Ucunda, Aile dizisi reytingleri

21 Mart 2023 Salı reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; Aile, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Gecenin Ucunda, Survivor 2023, Taçsız Prenses ve Yürek Çıkmazı dizileri ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Salı akşamı en çok ne izlendi? İşte Salı dizilerinin reyting listesi

22 Mart 2023 Çarşamba 09:51 - Güncelleme:
21 Mart reyting sonuçları: Ben Bu Cihana Sığmazam, Gecenin Ucunda, Aile dizisi reytingleri
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21 Mart reyting sonuçları: Salı akşamı; Kanal D'de Üç Kız Kardeş, Show TV'de Aile, ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam, Star TV'de Gecenin Ucunda, Fox TV'de Taçsız Prenses, TRT1'de Yürek Çıkmazı isimli dizilerin yeni bölümleri izleyici karşısına çıkacak. Fox TV'de ise Survivor 2023'te heyecanlı dakikalar yaşandı. Peki en çok ne izlendi? İşte 21 Mart 2023 reyting sonuçları

21 MART 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

21 Mart tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Salı akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, ikinci sırada ATV Ana Haber, üçüncü sırada Üç Kız Kardeş yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Aile, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Üç Kız Kardeş yer aldı.

ABC ilk 10 program listesinde ise birinci sırada Aile, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Üç Kız Kardeş yer aldı.

21 Mart reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

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