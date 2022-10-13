İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ekim 2022 Perşembe / 18 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5511
  • EURO
    18,183
  • ALTIN
    994.167
  • BIST100
    3553.43
  • Haberler
  • >
  • Dizi
  • >
  • Aldatmak 4. bölüm izle tek parça! Aldatmak 4. Bölüm full izle atv!
Dizi

Aldatmak 4. bölüm izle tek parça! Aldatmak 4. Bölüm full izle atv!

Aldatmak dizisi 4. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun yer aldığı dizinin yeni bölümünde çocukların babalarına 'Annemle böyle konuşamazsın!' diyerek tepki koyması damga vurdu. Güzide kocasına açtığı davayı kazanacak mı? Aldatmak 4. Bölümü izlemek için haberimizdeki bağlantıya tıklayın. Atv Aldatmak 4 bölüm full izle!

13 Ekim 2022 Perşembe 20:43 - Güncelleme:
Aldatmak 4. bölüm izle tek parça! Aldatmak 4. Bölüm full izle atv!
ABONE OL

Aldatmak 4. Bölümüylle izleyicisinin karşısına çıktı. Atv'de yayınlanan dizinin yeni bölümünde Yeşim'in cüretkar hamleleri, Güzide'nin iş hayatında zor duruma düşmesine sebep olur. Aşık olduğu kadının bu yönüne ilk defa şahit olan Tarık, aldığı kararlarının sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalacaktır. İşte Atv Aldatmak dizisi 4 bölüm izleme bağlantısı ve yeni bölüm özeti. Aldatmak 4. Bölüm full izle

ALDATMAK 4. BÖLÜM İZLE ATV!

Aldatmak dizisinin 4. bölümünde Oylum'u kurtarmanın yollarını arayan Güzide'nin kararlılığı Sezai'yi etkiler. Davaya bakan hâkime ulaşan Güzide, Oylum'u tutuksuz yargılatmanın yolunu bulmuş gibidir.

Oylum'u kurtarmak için karşı cepheyle savaş halinde olan Güzide için, yaptığı cesur hamlenin bedeli çok ağır olacaktır.

Kaan'ı kazayla bıçaklayan Ozan işlemediği bir cinayetin vicdani yüküyle Oltan'ın eline düşer. Oltan, bir yandan Yenersoy Ailesi'ne dostluk ederken diğer yandan aileye karşı kozlarını biriktirmektedir.

Tolga ile yakınlaşan ve halen Amerika'ya gitme hayalinden vazgeçmeyen Oylum ise hislerine karşı koymaya çalışmaktadır.

Güç sarhoşluğu yaşamakta olan Yeşim, istediklerini alamayınca Güzide'ye düşman kesilir. ,

Yeşim'in cüretkar hamleleri, Güzide'nin iş hayatında zor duruma düşmesine sebep olur.

Aşık olduğu kadının bu yönüne ilk defa şahit olan Tarık, hem özel hem de profesyonel hayatında kararlarının sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalacaktır.

atv'nin yeni dizisi Aldatmak, dün akşam ekrana gelen son bölümüyle de izleyiciden tam not aldı ve reyting listesinde ilk sıraya oturdu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.