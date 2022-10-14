13 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Camdaki Kız, Mahkum, Aldatmak reyting sıralaması

13 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Dün televizyonlarda akşam kuşağında 5 farklı dizi ekrana geldi. Perşembe akşamı Kanal D'de Camdaki Kız, ATV'de Aldatmak, Star TV'de Duy Beni, Show TV'de Gelsin Hayat Bildiği Gibi ve Fox TV'de Mahkum isimli dizilerin yeni bölümleri ekrana geldi. TV8'de MasterChef Türkiye reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Perşembe reyting sonuçları nasıl şekillendi? İşte 13 Ekim 2022 Perşembe reyting sıralaması

13 EKİM 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

13 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Perşembe akşamının reyting sonuçlarında ise Total'de 1.sırada Atv'de izleyiciyle buluşan "Aldatmak", 2. sırada Atv'de ekrana gelen "Müge Anlı İle Tatlı Sert", 3.sırada Atv'de yayınlanan "Esra Erol'da" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada Kanal D'de yayınlanan "Camdaki Kız", 2.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber" 3.sırada "Müge Anlı İle Tatlı Sert" yer aldı.

Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor.

13 Ekim reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.