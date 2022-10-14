İSTANBUL 19°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ekim 2022 Cuma / 19 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5821
  • EURO
    18,1901
  • ALTIN
    996.866
  • BIST100
    3624.34
  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • 13 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Camdaki Kız, Mahkum, Aldatmak reyting sıralaması
Medya

13 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Camdaki Kız, Mahkum, Aldatmak reyting sıralaması

13 Ekim 2022 Perşembe günü yayınlanan dizilerin reyting sonuçları merak ediliyor. Dün televizyonlarda; Güldür Güldür Show, Seversin, MasterChef Türkiye, Bir Küçük Gün Işığı, Yasak Elma, Eyvah Eyvah 3 ve Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi izleyiciyle buluştu. Peki Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 13 Ekim 2022 reyting sonuçları

14 Ekim 2022 Cuma 09:52 - Güncelleme:
13 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Camdaki Kız, Mahkum, Aldatmak reyting sıralaması
ABONE OL

13 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Dün televizyonlarda akşam kuşağında 5 farklı dizi ekrana geldi. Perşembe akşamı Kanal D'de Camdaki Kız, ATV'de Aldatmak, Star TV'de Duy Beni, Show TV'de Gelsin Hayat Bildiği Gibi ve Fox TV'de Mahkum isimli dizilerin yeni bölümleri ekrana geldi. TV8'de MasterChef Türkiye reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Perşembe reyting sonuçları nasıl şekillendi? İşte 13 Ekim 2022 Perşembe reyting sıralaması

13 EKİM 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

13 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Perşembe akşamının reyting sonuçlarında ise Total'de 1.sırada Atv'de izleyiciyle buluşan "Aldatmak", 2. sırada Atv'de ekrana gelen "Müge Anlı İle Tatlı Sert", 3.sırada Atv'de yayınlanan "Esra Erol'da" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada Kanal D'de yayınlanan "Camdaki Kız", 2.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber" 3.sırada "Müge Anlı İle Tatlı Sert" yer aldı.

Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor.

13 Ekim reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.