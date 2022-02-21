21 Şubat 2022 Pazartesi 23:46 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 23:46

Alparslan Büyük Selçuklu 14. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Fahriye Evcen, Barış Arduç ve Mehmet Özgür'ün yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu 14. bölümde Karaca ve Akınay'ın kendilerini izlediğinden habersiz konuşan Akça ve Alpagut, bu hadiseden nasıl sıyrılacak? İşte Alparslan Büyük Selçuklu 14. Bölüm full izleme sayfası ve son bölümde yaşananlar... Alparslan Büyük Selçuklu 14. bölüm izle Youtube!

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu...

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 14. BÖLÜM ÖZETİ

Başrollerinde Fahriye Evcen, Barış Arduç, Mehmet Özgür, Erdinç Gülener, Barış Bağcı, Sarp Levendoğlu'ün yer aldığı, yapımını Akli Film'in üstlendiği TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, 14. bölümüyle ekrana geldi.

Alparslan Büyük Selçuklu 14. bölümde Mazlum insanları öldürdüğü iddiasıyla suçlanan Alparslan, sürdüğü iz sayesinde masumların tutulduğu evi bulmuştu.

Emir Bozan'ı masumların tutulduğu evde yakalayan Alparslan, kılıcını Bozan'ın boynuna dayamıştı. Bozan'ın sonu artık geldi, maskesi düştü mü?

Alparslan, Emir Bozan'ı öldürüp Karmatiliğin sonunu getirecek mi?

Karaca ve Akınay'ın kendilerini izlediğinden habersiz konuşan Akça ve Alpagut, hem Alpagut açığa çıkmadan hem de Karaca'nın ithamlarına maruz kalmadan bu hadiseden sıyrılabilecek mi?

Akınay, oğlu Alpagut'u görecek mi? Karaca, Akça'nın bir Bizanslı ile işbirliği yaptığını Akınay'a gösterebilecek mi?

Karargahtaki zafiyetten yararlanan Diyojen, Yınal'ı ve askerlerini kuşatmıştı. Diyojen karargahı almak için neler yapacak? Yınal, yardım için Selçuklu'ya haber gönderebilecek mi?

Askerlerinin sabırsızlığa karşı dirayetini koruyabilecek, karargahı savunabilecek mi?

Diyojen'in karargahı kuşattığından habersiz olan Kekavmenos ve Dukas, bu bilgiyi öğrenince Diyojen'e ne söyleyecekler.