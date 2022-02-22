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Medya

21 Şubat 2022 Pazartesi reyting sonuçları: Alparslan Büyük Selçuklu, Üç Kuruş, Yasak Elma reyting sıralaması

21 Şubat 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları, izleyici tarafından takip ediliyor. Pazartesi akşamı Show Tv'de Üç Kuruş, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, Star'da Kocan Kadar Konuş, FOX Tv'de Yasak Elma, Tv8'de Survivor All Star, Atv'de Kalp Yarası (final), TRT1'de Alparslan: Büyük Selçuklu izleyici karşısına çıktı. Peki Pazartesi reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 21 Şubat 2022 reyting sonuçları

22 Şubat 2022 Salı 09:19 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 09:19
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21 Şubat reyting sonuçları, izleyici tarafından merak ediliyor. Pazartesi akşamı televizyonlarda Üç Kuruş, Çok Güzel Hareketler 2, Kalp Yarası, Kocan Kadar Konuş, Survivor All Star, Alparslan: Büyük Selçuklu ve Yasak Elma izleyiciyle buluştu. Yayınlanan bu dizi, program ve filmlerin reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Peki Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 21 Şubat 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Buna göre Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 21 Şubat reyting sonuçları

21 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

21 Şubat 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Pazartesi akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Geçen hafta Pazartesi akşamı en çok izlenen diziler ve haber programları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Alparslan Büyük Selçuklu, ikinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü ise Yasak Elma aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

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