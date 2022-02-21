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Dizi

Yasak Elma 132. bölüm izle! Yasak Elma 132. son bölüm full izle FOX Tv!

Yasak Elma 132. bölümüyle izleyenlerini yine ekran başına kilitledi. Fox Tv'nin entrika kasırgası estiren dizisi Yasak Elma'nın son bölümde Yıldız evde Doğan'a olanları belli etmemeye çalışırken Ender, Doğan ve Yıldız'ın arasını bozmak için elinden geleni yapar. Yasak Elma 132. bölümde Doğan evinden kimi kovacak? İşte kaçıranlar için Yasak Elma 132.bölüm İzleme linki ve son bölümde yaşananlar. Yasak Elma 132. bölüm full izle FOX Tv!

21 Şubat 2022 Pazartesi 20:12 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 20:12
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Yasak Elma 132. son bölümü izleyenleriyle buluştu. Pazartesi akşamı FOX Tv'de ekrana gelen Yasak Elma 132. bölümde Ender, Yıldız ve Doğan'ın arasını bozmak için planını harekete geçirir. Doğan ise Yıldız'a Çağatay'ı hala sev ip sevmediğini sorar. Kendini kaybeden Doğan, evinden birini kovar. Doğan kimi kovacak? Yıldız buna ne tepki verecek? Yasak Elma 132. Bölüm Full İzleme linki ve son bölüm özeti haberimizde.

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Ece Dizdar, Yasmin Erbil, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in yer aldığı Yasak Elma 132.Bölüm İzleme linki sizlerle...

YASAK ELMA 132. SON BÖLÜM FULL İZLE FOX TV!

Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

YASAK ELMA 132. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yasak Elma dizisinin ekrana gelen son bölümünde Yıldız, Kumru'yla ne yaşamış olursa olsun, vicdanını dinler ve Kumru'ya gördüklerini kimseye söylememeye söz verir.

Yasak Elma 132. bölümde Yıldız evde Doğan'a olanları belli etmemeye çalışırken Ender, Doğan ve Yıldız'ın arasını bozmak için elinden geleni yapacaktır.

Ender'in son hamlesi beklenmedik bir şekilde Kumru'nun hayatının dönüm noktası olacaktır...

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Çağatay ile Ender'in birlikteliklerini açıklamaları Yıldız ve Doğan'a büyük şok yaşatırken, Kumru hamileliğini söyleyememenin üzüntüsünü yaşıyordur.

Yaşanılan talihsiz bir olay hiç umulmadık şekilde Kumru ve Yıldız'ı bir araya getirir. Kumru, imdadına koşan Yıldız'dan özür dileyerek pişman olduğunu söyler.

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