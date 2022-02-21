21 Şubat 2022 Pazartesi 10:19 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 10:19

Camdaki Kız dizisinin 32. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Nalan'ın Sedat ve Cana'yı baş başa yakaladığı sahneyle sona eren bölümün ardından neler olacağı izleyenler tarafından merakla bekleniyordu. Camdaki Kız 32. Bölüm Fragmanına Nalan'ın "Kadınlar Hep Yanlış Erkeklere Aşık Olurlar" sözü damga vurdu. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Camdaki Kız 32. Bölümden ilk fragman.

CAMDAKİ KIZ 32. BÖLÜM FRAGMANI | "KADINLAR HEP YANLIŞ ERKEKLERE AŞIK OLURLAR"

Nalan, Cana ile hesaplaştıktan sonra Hayri ile aşkın anlamını arar.

Feride ise Sedat'a Cana'ya uyguladığı cezayı planlar.

Diğer yandan Nalan ve Hayri arasında ilginç yakınlaşma başlıyor! Nalan ve Hayri arasında neler olacak?

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız'ın ekrana gelen son bölümünde Feride son sürat Cana'ya kendince dersini vermektedir. Bir mektup yazdırarak tüm gerçekleri itiraf ettirmek ister. Cana, çocuklarını geri alabilmek için Feride'nin her dediğini yapar.

Diğer yandan Nalan, Cana'nın Sedat'a gönderdiği mesajı görüp ikisini baş başa yakalamıştı. Nalan, Sedat'ı eve gönderip Cana ile hesaplaşmak için masaya oturdu. Nalan ve Cana arasında neler yaşanacağı yeni bölümde belli olacak.

Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!