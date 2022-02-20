20 Şubat 2022 Pazar 23:46 - Güncelleme: 20 Şubat 2022 Pazar 23:46

Yargı 21. bölüm izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği Yargı 21. bölümde Niyazi'nin beklenmedik ölümü Ceylin ve Ilgaz'ın işini daha da zorlaştırıyor. Diğer yandan Ceylin, İnci'nin ölümüne dair yeni bir kanıt buluyor! Yargı 21. bölüm izleme linki haberimizde. Kanal D'nin izlenme rekoru kıran dizisi Yargı 21. bölümü full izlemek için haberimizdeki bağlantılara tıklamanız yeterli.

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen bir avukat ve bir savcının etkileyici hikayesinin anlatıldığı Ay Yapım imzalı Yargı dizisi 21. bölümüyle Kanal D'de ekrana geldi.

Yargı'nın geçen hafta ekrana gelen son bölümünde cinayet delillerini değiştiren Niyazi, intihar etmişti. Yeni bölümde ise Laçin, Yekta'nın diplomasız olduğunu Ceylin'e anlatıyor! Ceylin ve Ilgaz bu cinayeti aydınlatabilecek mi? İşte Yargı 21. bölüm özeti.

YARGI 21. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kanal D'nin, yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı, 21. bölümüyle izleyenleri yine ekran başına kilitledi.

NİYAZİ'NİN ÖLÜMÜ, ILGAZ VE CEYLİN'İ ZORA SOKUYOR...

Ceylin'i aklayabilmek adına sınırlarının uçlarında dolaşan Ilgaz için Niyazi'nin ölümü adeta bir şok etkisi yaratır.

Niyazi'nin intiharının ardından Metin, Ilgaz ve Ceylin'e çok kızar. Polisin yerine suçluyu kendilerinin takip etmelerinin kabul edilemez bir hata olduğunu söyler. Bu olay baba ve oğlu karşı karşıya getirir.

Davayı kazanmak için varını yoğunu ortaya seren Ilgaz'ı zorlu bir hazırlık süreci beklemektedir.

Bir yandan kendi başına buyruk, Yekta'yı alt edecek ipuçlarının peşinde olan Ceylin'i dizginlemeye çalışırken, bir yandan hukuki kurallar içinde kalmak zorundadır.

Ancak bu yolun sonunda ikisi de beklemedikleri yeni bir bilgiyle karşı karşıya kalacak ve zorlu bir kararın eşiğine gelecektir.

Ilgaz da, Ceylin de hem adli olarak hem de vicdanen büyük bir vakanın ortasında kalmışlardır.

Yekta, Ceylin'e karşı olan tutumunu daha da sertleştirmiştir. Ceylin'in suçlanması için elinden geleni yapar.

Seda ise, Laçin'e Yekta'nın her şeyi bildiğini anlatınca olaylar karışır.

Savaş baltalarını iyice bileyen Yekta, ortaya çıktığı gibi hayatına son veren Niyazi'nin ardından Ilgaz ve Ceylin'in savunmalarının zayıfladığını fark eder.

Şimdi davasına daha çok asılmak için bilgi toplamak ve bunları delillerle kuvvetlendirmek sırası ondadır.

Ancak herkesi şok edecek beklenmedik bir hamlenin onların cephesinden geleceğini henüz bilmemektedir.

LAÇİN, YEKTA'NIN DİPLOMASIZ OLDUĞUNU CEYLİN'E ANLATIYOR!

Murat'ın kendisi için suçu üstlenmesine çok üzülen Laçin soluğu Ceylin'in yanında alır. Yekta'nın avukat diplomasının olmadığı bilgisini verir. Ortalık iyice karışır. Ceylin bu bilgiyle ne yapacak?

Yargı 21. bölümde Laçin, Ceylin'e "Yekta'nın diploması sahte. Aslında Hukuk Fakültesi'ni bitirmedi" der. Ceylin, duyduğu bu gerçek sonrası şoke olur. Cinayeti Niyazi'nin işlediği ortaya çıkacak mı? Ilgaz nasıl aklanacak?

Kanal D'nin, yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in paylaştığı 'Yargı'nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nergis Öztürk, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan, Duygu Serin ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

Yargı yeni bölümleri ile her pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...