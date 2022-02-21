20 Şubat 2022 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı? Survivor, Teşkilat, Yargı reyting sıralaması

21 Şubat 2022 Pazartesi 09:15 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 09:15

20 Şubat 2022 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları, izleyici tarafından takip ediliyor. Pazar akşamı Show Tv'de Baba, Kanal D'de Yargı, Star'da İbo Show, FOX Tv'de Bizim İçin Şampiyon, Tv8'de Survivor All Star, Atv'de Kim Milyoner Olmak İster?, TRT1'de Teşkilat dizisi ekrana geldi. Peki Pazar reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 20 Şubat 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 20 Şubat reyting sıralaması

20 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

20 Şubat 2022 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Pazar akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Geçen hafta Pazar akşamı en çok izlenen diziler ve haber programları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Survivor All Star, ikinciliği Yargı, üçüncülüğü ise Teşkilat aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Teşkilat yer aldı.

20+ABC1 İlk 10 Program ise; Yargı, Survivor ve Teşkilat oldu.

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