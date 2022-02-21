21 Şubat 2022 Pazartesi 11:40 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 11:40

Sadakatsiz dizisinin 50. bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz'in yeni bölümünde Asya, Aras ile İngiltere'ye gitmeyi kabul ediyor. Ali ise annesiyle gtmek istemediği için babasıyla kalmaya karar veriyor. Sadakatsiz 50. bölüm fragmanında Derin, Volkan'a Ali'ye bakmak istemediğini söylüyor. Volkan bu işe nasıl çözüm bulacak? İşte Sadakatsiz 50. bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklar...

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VOLKAN, ALI'DEN VAZGEÇECEK MI?

Asya ve Aras evlendikten sonra yurtdışında yaşama kararı alınca Ali, seçimini yapıyor. Ancak Derin, Ali'nin Volkan'la yaşamasına asla sıcak bakmıyor! Volkan şimdi ne yapacak?

SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Asya, Aras ile evlenme kararlarını herkese duyururken, Ali'nin verdiği tepki şaşkınlığa yol açar.

Selçuk ve Nil gelecekleri için büyük bir adım atmaya hazırlanırken, Volkan'ın Derin ve Onur ilişkisine tepkisi merak uyandırır.

Haluk'un beklenmedik ölümü tüm Tekirdağ'ı yasa boğarken, Asya ve Aras'ı büyük bir kararın eşiğine getirecektir.

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