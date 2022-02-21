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Dizi

Üç Kuruş 15. son bölüm izle tek parça! Üç Kuruş 15. Bölüm full izle!

Üç Kuruş 15. Bölümüyle izleyenleriyle buluştu. Başrollerinde; Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Nursel Köse ve Civan Canova'nın yer aldığı Üç Kuruş 15. bölümde Polisler, Kartal'ın evine baskın yaparken Ferhan ormanlık alanda birine saldırıyor. İşte Üç Kuruş 15 Bölüm full izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar... Üç Kuruş 15. son Bölüm izle Tek Parça!

21 Şubat 2022 Pazartesi 20:42 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 20:42
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Üç Kuruş 15. Bölüm izleyenlerinin karşısına çıktı. Show Tv'de yayınlanan Üç Kuruş'un 15. bölümünde Kartal ve Efe'nin peşindeki adamlardan kaçmaya çalıştıkları anlar ise heyecanı yükseltti. Ormanın içinde panik halinde kaçan Neriman, Baybars'ı görünce ne yapacak? Show Tv'nin sevilen dizisi Üç Kuruş 15. Bölüm full izleme linki haberimizde yer alıyor. Üç Kuruş 15. Bölüm izle Tek Parça!

ÜÇ KURUŞ 15 BÖLÜM FULL İZLE!

Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Zafer Algöz ve Civan Canova gibi usta isimler yer alıyor.

Üç Kuruş, her Pazartesi saat 20.00'de Show TV'de!

ÜÇ KURUŞ 15. SON BÖLÜM İZLE PUHUTV!

Show Tv'de yayınlanmaya başlayan Üç Kuruş dizisinin 15. bölümü ekrana geldi.

ÜÇ KURUŞ 15. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ay Yapım'ın Pazartesi akşamı Show TV'de başlayan yeni dizisi Üç Kuruş dizisinin ekrana gelen son bölümünde Kartal'ın İrfan'la girdiği pazarlık Efe'den hiç beklemediği bir tepki almasına neden olur.

Efe, içindeki bu öfkeyle Kartal'a karşı sert bir hamle hazırlığı içindedir.

Bahar babasının ölümüyle ilgili gerçekleri öğrendikten sonra planını harekete geçirir ve Korkmaz'ın saldırı hedefini sürpriz bir biçimde değiştirir.

Kartal, Korkmaz'ın tehdidini fark etmesiyle birlikte harekete geçer. Kartal'ın avucunda tutmayı başaramadığı İrfan'ın göz hapsinde olan Neriman ise gelen gizli mesaj üzerine büyük bir riske girer.

Üç Kuruş 15. Bölümde Leyla'nın Efe'den hesap sorduğu tanıtımda Kartal'ın Ferhan'ı kaçırmasının ardından ikili arasındaki gerilim artıyor.

Polisler, Kartal'ın evine baskın yaparken Ferhan'ın ormanlık alanda birine saldırdığı görülüyor.

Kartal ve Efe'nin peşindeki adamlardan kaçmaya çalıştıkları anlar ise heyecanı yükseltti.

Ormanın içinde panik halinde kaçan Neriman, Baybars'ı görünce şoke olurken yıllar sonra karşılaşan ikilinin yüzleşmesi büyük bir merakla bekleniyor.

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