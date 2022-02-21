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Dizi

Kalp Yarası final bölümü izle! Kalp Yarası 32. Bölüm full izle (final)

Kalp Yarası final bölümüyle son kez izleyici karşısına çıktı. Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın final bölümünde bölümünde Kardeşini korumaya çalışırken vurulan Yaman; Ferit, Sinan ve Ayşe'nin ellerinde yaşam mücadelesi verir. Yaman ölecek mi? Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran'ın yer aldığı Kalp Yarası 32. bölüm izleme bağlantısı ve son bölümde yaşananlar... Kalp Yarası final bölümü full izle Youtube!

21 Şubat 2022 Pazartesi 20:26 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 20:26
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Kalp Yarası 32. bölümüyle final yaparak izleyenlerine veda etti. Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın final bölümünde Yaman, ölümle burun buruna gelirken Ayşe, Adnan beyin katilinin Feraye olduğunu söyler. Feraye yakalanacak mı? Kalp Yarası final bölümünü izlemek isteyenler, Youtube ve Atv bağlantılarına haberimizden ulaşabilirler. Kalp Yarası 32. bölüm full izle!

KALP YARASI FİNAL BÖLÜMÜ İZLE ATV!

Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği, yapımcılığı Süreç Film tarafından üstlenilen dizinin genel hikayesi Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

KALP YARASI 32. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE!

Kalp Yarası, Pazartesi akşamı yeni bölümüyle Atv'de ekrana geldi. Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği dizinin başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran yer alıyor.

KALP YARASI 32. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kalp Yarası'nın final bölümünde Kardeşini korumaya çalışırken vurulan Yaman; Ferit, Sinan ve Ayşe'nin ellerinde yaşam mücadelesi verir.

Kocasını vuran Hande'nin içindeki intikam ateşi iyice alevlenir. Son hamlesini yapmadan durmayacaktır.

Hatırladıklarıyla tanık oldukları arasında kalan Ayşe ise katilin Feraye olduğunu söyler.

Aşkları için sınandıkları her savaştan kalp yarasıyla kurtulan Ayşe ve Ferit hak ettikleri mutluluğa ulaşabilecek mi?

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