7 Mart 2022 Pazartesi 23:40 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 23:40

TRT1'in sevilen tarih dizisi Alparslan Büyük Selçuklu 16. bölümüyle ekrana geldi. Malazgirt Fatihi Sultan Alparslan'ın hayatını konu alan dizi Alparslan Büyük Selçuklu'nun son bölümünde Alparslan, Şehzade yeğenlerini bulmak için yola çıkar. Sultan Mevdud'u öldürüp Büst'te kontrolü ele geçiren Bozan, kendi devletini mi kuracak? İşte Alparslan Büyük Selçuklu 16. bölüm full izleme Youtube bağlantısı ve son bölüm özeti. Selçuklu Alparslan 16. bölüm izleme linki sizlerle...

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu...

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 16. BÖLÜM ÖZETİ

Başrollerinde Fahriye Evcen, Barış Arduç, Mehmet Özgür, Erdinç Gülener, Barış Bağcı, Sarp Levendoğlu'ün yer aldığı, yapımını Akli Film'in üstlendiği TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, 16. bölümüyle ekrana geldi.

Selçuklu Alparslan son bölümde Gazne Sultanı Mevdud'un ölüm haberini alan Çağrı ve Alparslan, hızla Büst'e, Şehver ve Mesud'un canını emniyete almaya gitmişlerdi.

Alparslan Büyük Selçuklu 16. bölümde Şehver'in soğuk ve Bozan'dan yana tavrıyla karşılaşan Çağrı ve Alparslan'ın tavrı ne olacak?

Bozan'ın, Şehver'in bu sözleri tehdit ile söylediğine inanan Alparslan ablasını bu durumdan kurtarabilecek mi?

Sultan Mevdud'u öldürüp Büst'te kontrolü ele geçiren Bozan, kendi devletini mi kuracak?

Karaca ağabeyi Bozan'ın gerçek yüzünü öğrendiğinde hangi tarafta yer alacak?

Süleyman, Alparslan ile iş birliğini sürdürecek mi? Bozan'ın elinde oğlu Mesud ile esir kalan Şehver, kurtuluşları için ne çareler arayacak?

Vaspurakan'ın yeni valisi Dukas, ne kararlar alacak?

Bu kararlar karşısında Kekavmenos ve Diyojen ne yapacak?