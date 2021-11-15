Çağrı bey nasıl öldü? Tarihte Alparslan'ın babası Çağrı Bey'in ölümü

15 Kasım 2021 Pazartesi 16:12 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 16:12

Çağrı bey nasıl öldü? sorusu, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin takipçileri tarafından merak konusu oldu. Dizide Malazgirt Fatihi olarak bilinen Çağrı Bey oğlu Muhammed Alparslan'ın Anadolu'nun kapılarını Türklere açışı konu ediliyor. Cesur ve kabiliyetli bir kumandan olan Çağrı Bey, küçük kardeşi Tuğrul Bey'in devleti yönetmesine rıza gösterecek kadar fedakar bir insan olarak tarihe geçmiştir. Tarihte Alparslan'ın babası Çağrı Bey'in ölümü ve hayatı da merak edilen detaylar arasında yer alıyor. İşte Çağrı bey ile ilgili merak edilenler.

ÇAĞRI BEYİN HAYATI

Çağrı Bey, tam adıyla Ebu Süleyman Davud Çağrı Bey bin Mikail (989 - 16 Temmuz 1060, Serahs), Oğuzlar'ın Kınık boyundan Selçuklu hükümdarı Selçuk Bey'in torunu, Mikail'in oğlu, Tuğrul Bey'in ağabeyi ve Alp Arslan'ın babasıdır.

Çağrı Bey ve Tuğrul Bey, daha Oğuz boylarının Horasan ve Harezm'in kuzeyinde bulunduğu dönemde Orta Asya bozkırlarında doğmuşlardır.

Çağrı Bey diğer Türk boyları arasındaki düşmanlık ve halkın baskısı sonucunda Maveraünnehir bölgesinden Horasana göç etmiştir. Horasan o zamanlar Gazne Devleti'nin bir parçasıydı.

Tuğrul Bey ile devleti ortak yönetti ve Horasan Melikliği yaptı. Bizans'ın kaleleri olan Vaspurakan ve Ani kalelerine karşı sefer düzenleyerek büyük kazanç sağladı. 1035 yılında Gazneli hükümdarı I. Mesut üstüne yapılan seferde Mesut yenildi. Bir antlaşma yapıldıysa da buna uymayan Mesut'u Çağrı Bey yendi ve Afrâsîâb'ın kurduğu rivayet edilen Merv şehrini Çağrı Bey 1037 yılında feth ederek, iç kaleye girmiş ve atının örtüsünü yere koyup "taht gibi" üstüne oturmuştur.

1040 yılında Dandanakan Savaşı yapıldı. Çağrı Bey komutasındaki Selçuklular Gaznelileri yendiler ve böylece bu savaş Selçukluların devlet olmasında büyük rol oynadı. Çağrı Bey egemenlik alanını ikiye bölüp kardeşi ile paylaşmış, günümüz Irak'a kadar uzanan batı bölümünü Tuğrul Bey, doğu bölümünü (Horasan) de kendisi yönetmiştir. Çağrı Bey kardeşi Tuğrul Bey'le her zaman iyi ilişki kurmuşlar, Çağrı Bey, Tuğrul Beye karşın birkaç evlat geriye bırakmıştır.

ÇAĞRI BEY NASIL ÖLDÜ?

Tuğrul Bey, 1056 yılında Bağdat'ta hüküm süren Şii Büveyhoğulları devletine son vermiş batıya doğru topraklarını genişletmiştir. Büveyhoğulları tarafından baskı altında tutulan Sunni Halifeler Selçukluları kutlamışlar.

Halife Kaim, Tuğrul Bey'e Ruknu ʾd-daula (Hanedan desteği), Maliku ʾl-maschriq wa-ʾl-maghrib (Doğu'nun ve Batı'nın Hükümdarı) ve Sultan unvanını vermiştir.

Öbür Türk boylarıyla akrabalıklar kurmuştur. (Oğlunu Kıpçak hükümdarının kızıyla evlendirmesi). 1059'da Tuğrul Bey'e karşı ayaklanan kuzeni İbrahim Yınal'ın ayaklanmasını bastırdı.

Çağrı Bey, 1060'ta hastalanarak Serahs (İpek Yolunda Nişabur ile Merv arasındaki önemli bir vaha) adı verilen yerde vefat etmiştir.

ÇAĞRI BEY'İN ÖLÜMÜ

Çağrı Bey, Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluş mücadelelerinde daima birlikte hareket ettiği kardeşi Sultan Tuğrul'u çeşitli vesilelerle desteklemişti. Bu arada Çağrı Bey, ağır hasta olmasına rağmen, saltanat iddiasıyla isyan edip Sultan Tuğrul'u Hemedan'da kuşatan İbrâhim Yinal'a karşı derhal oğulları Alparslan, Kavurd ve Yâkūtî kumandasında kalabalık bir kuvvet göndermişti.

Çok geçmeden bu kuvvetler Rey yöresinde tutuştukları bir savaşta İbrâhim Yinal'ı bozguna uğrattılar; esir alınan İbrâhim Yinal ve yeğenleri muhasaradan kurtarılan Sultan Tuğrul'a teslim edildiler (Cemâziyelâhir 451 / Temmuz-Ağustos 1059).

Çağrı Bey aynı yıl Serahs'ta vefat etti. Kaynaklarda vefatının 452 (1060) yılında olduğu da kaydedilmiştir. Naaşı daha sonra sultan olan oğlu Alparslan tarafından Merv'de inşa edilen türbesine nakledildi.

Anadolu'ya ilk defa akın yapan Türk komutanlarındandır. Türk tarihine ve kültürüne baktığımızda, Türk devletlerinin yükselmesinde ve gelişmesinde zaman zaman birtakım liderlerin ön plana çıktıklarını görürüz. Mesela Bumin Kağan ve İstemi Kağan, Bilge ile Köl Tigin, daha sonraları Tuğrul Bey ve Çağrı Bey gibi.

Hanedanlar arasında dostluk ve siyasi bağların kurulması ve Tuğrul Bey'in İslam peygamberi nesli ile kucaklaşması için Abbasi Halifesi El-Kâim'in kızı Seyyide Fâtıma el-Betül ile Çağrı Bey'in kızı Hatice Arslan Hatun'da halife ile evlenmiştir.

ÇAĞRI BEY'İN ÇOCUKLARI

Alp Arslan

Kavurd

Emir Yakuti

Süleyman

Behram Şah

İlyas

Osman

Hatice Arslan Hatun

Cevher Hatun

Safiye Hatun

Alparslan Büyük Selçuklu Süleyman kimdir?

BÜYÜK SELÇUKLU SULTANLARI KİMLERDİR?

Tuğrul.

Alp Arslan.

I. Melikşah.

I. Mahmud.

Berkyaruk.

II. Melikşah.

Muhammed Tapar.

II. Mahmud ve Ahmed Sencer.